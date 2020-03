A murit Max von Sydow, Corbul cu Trei Ochi din serialul Game of Thrones

Max von Sydow, care a apărut în multe dintre filmele lui Bergman şi în producţii precum Game of Thrones, Star Wars: The Force Awakens şi The Exorcist, a murit pe 8 martie la reşedinţa sa din Franţa, după cum a anunţat agentul său.





Născut în anul 1929, Von Sydow şi-a făcut debutul în cinematografie în 1949 şi a apărut în 11 dintre filmele semnate de Ingmar Bergman, printre care Shame, The Passion of Anna, T he Seventh Seal, Wild Strawberries, The Virgin Spring şi Hour of The Wolf. U na dintre scenele memorabile este cea din T he Seventh Seal în care joacă şah cu Moartea.



În America a debutat în rolul Iisul Hristos în The Greatest Story Ever Told al lui George Stevens şi pe Lassefar Karlsson în Pelle the Conqueror, care i-a adus şi prima nominalizare la Oscar.





A mai jucat în The Exorcist, Hannah and Her Sisters al lui Woody Allen, în Dune al lui David Lynch, în Shutter Island al lui Martin Scorsese, Min ority Report al lui Steven Spielberg, Days of the Condor, Hawaii, Conan the Barbarian şi Awakenings. Pe de altă parte, a refuzat rolul lui Georg von Trapp din Sunetul Muzicii.







Cea de-a doua nominalizare la premiile Academiei a venit în 2011, pentru rolul secundar din Extremely Loud and Incredibily Close.





Von Sydow l-a portretizat şi pe răufăcătorul Ernst Blofeld în filmul cu James Bond din 1983, Never Say Never Again. În 2015, actorul s-a alăturat distribuţiei Star Wars: Trezirea Forţei, jucându-l pe Lor San Tekka, iar un an mai târziu a apărut în serialul HBO Game of Thrones, jucându-l pe misteriosul Corb cu Trei Ochi (Three-Eyed Raven), rol care i-a adus o nominalizare la Premiile Emmy.





De-a lungul carierei, a fost de două ori nominalizat la Globurile de Aur, a primit un trofeu onorific la Cannes, în 2004, şi unul la San Sebastián, în 2006.