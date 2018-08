A murit Aretha Franklin. „Regina muzicii soul“ avea 76 de ani

Aretha Franklin, cunoscută drept una dintre cele mai bune voci din istorie şi pentru hit-uri precum „Respect“ şi „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“, a murit după o lungă luptă cu un cancer pancreatic, potrivit TMZ.com

Informaţia a fost confirmată de familia artistei: „Într-unul dintre cele mai întunecate momente din viaţa noastră nu reuşim să găsim cuvintele potrivite pentru a descrie durerea pe care o simţim. Am pierdut stâlpul familiei noastre. Dragostea pe care a purtat-o tuturor nu a cunoscut limite. Suntem impresionaţi şi emoţionaţi de iubirea şi sprijinul pe care l-am primit din toate colţurile lumii. Vă mulţumim pentru compasiune şi rugăciunile voastre. Am simţit că o iubiţi şi ne linişteşte gândul că moştenirea ei va dăinui mereu.“

Vestea vine după ce agentul artistei a anunţat recent că este în stare gravă şi a fost vizitată, în locuinţa ei din Detroit, de colegul ei de scenă, artistul Steve Wonder, de liderul pentru drepturile civile în SUA Jesse Jackson şi de fostul soţ Glynn Turman, potrivit Reuters.

Starea de sănătate a Arethei Franklin s-a deteriorat în urmă cu mai mulţi ani. La 68 de ani, cântăreaţa a suferit o intervenţie chirurgicală după ce a fost diagnosticată cu cancer pancreatic. Artista a continuat să urce pe scenă până în 2017, când starea de sănătate i s-a degradat. Ultimul ei show a avut loc pe 2 noiembrie 2017, la New York.

„Regina muzicii soul“ a cântat atunci la un eveniment organizat de fundaţia cântăreţului Elthon John. Mai mult, artista declara la un post de radio, în februarie 2017, că acesta este ultimul an în care va mai cânta: „O să mai înregistrez, însă nu voi mai susţine concerte. Acesta va fi ultimul an. Asta e tot“.

Se pare că toţi cei trei fraţi ai artistei au murit din cauza cancerului. Fratele ei Cecil, care era şi managerul artistei, a murit de cancer pulmonar în decembrie 1989. Sora artistei, Carolyn Franklin, a murit cu un an mai devreme, în 1988 din cauza cancerului la sân, iar sora cea mare a cântăreţei, Erma, a murit în 2002, după ce a fost diagnosticată cu cancer la gât.

Aretha Franklin a câştigat 20 de premii Grammy şi a fost supranumită „Regina muzicii soul“

Artista americană este celebră pentru hituri precum „You Make Me Feel“, „Chain of Fools“ şi „Respect“. Deşi cunoscută pentru melodiile ei soul, Aretha a cântat de asemenea jazz, blues, R&B, gospel şi rock.

A câştigat 18 premii Grammy competitive şi două onorifice. Are 20 de single-uri pe locul unu în topul Hot R&B/Hip-Hop Songs şi două pe primul loc în Billboard Hot 100: „Respect“ (1967) şi „I Knew You Were Waiting (For Me)“ (1987), un duet cu George Michael.

Între 1967 şi 1982 a avut 10 albume R&B pe locul unu mai mult decât oricare altă femeie artist. În 1987, a devenit prima artistă femeie care a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Conform publicaţiei Time, este una dintre cele mai influente femei ale secolului al XX-lea.

Aretha Franklin a fost căsătorită de două ori: cu Ted White , în perioada 1961- 1969 şi cu actorul şi regizorul American Glynn Turman în perioada 1978– 1984. Artista are patru copii.