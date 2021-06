Datorită expertizei ştiinţifice a profesorilor şi a infrastructurii de ultimă generaţie, UAIC a ocupat constant primele locuri în clasamentele naţionale şi internaţionale. Premiile obţinute an de an demonstrează faptul că UAIC are profesori bine pregătiţi, mereu la curent cu toate noutăţile din domeniile pe care le predau. De asemenea, premiile obţinute de studenţii şi cercetătorii UAIC de-a lungul timpului garantează performanţa educaţională.

În cadrul acestei Universităţi, studenţii pot urma programe de studiu acreditate şi recunoscute la nivel naţional şi internaţional, atât la nivel de licenţă, master, cât şi la doctorat. UAIC oferă programe de studiu pentru cariere extrem de variate, de la economist la avocat, de la profesor la specialist în fizică nucleară. Oferta celor 15 facultăţi cuprinde peste 80 de programe de licenţă şi peste 120 de programe de master, inclusiv în limbi străine, dar şi 27 de domenii de doctorat. Detalii despre admitere sunt publicate la adresa: admitere.uaic.ro

Oraşul Iaşi este, prin excelenţă, un oraş al studenţiei. Cu preţuri rezonabile, o viaţă culturală bogată, cu o comunitate studenţească de aproximativ 60.000 de tineri şi posibilităţi nelimitate de petrecere a timpului liber, Iaşiul a devenit în ultimii ani şi un punct important pe harta mondială în domeniile IT, industrie auto, industrie farmaceutică etc.

Datorită parteneriatelor şi relaţiilor speciale de colaborare pe care Universitatea le are cu diverse companii, studenţii au posibilitatea de a face stagii de practică pe parcursul anilor de studiu. La UAIC se organizează numeroase evenimente unde studenţii au posibilitatea de a se întâlni cu practicieni şi specialişti în domeniile pe care le studiază.

Universitatea din Iaşi este membră a unora dintre cele mai importante reţele şi asociaţii de universităţi europene şi internaţionale,precum: Coimbra Group, Utrecht Network, Agence Universitaire de la Francophonie, European University Association. De asemenea, începând din anul 2020, UAIC este membră a Consorţiului EC2U, alături de alte şase instituţii cu tradiţie îndelungată în educaţie şi cercetare – Universităţile din Coimbra (Portugalia), Jena (Germania), Pavia (Italia), Poitiers (coordonator de proiect, Franţa), Salamanca (Spania) şi Turku (Finlanda). Împreună cu universităţile partenere, UAIC iniţiază schimburi de studenţi şi cadre didactice, realizează proiecte în comun şi programe didactice în limbi de circulaţie internaţională, dar şi proiecte de cercetare cu impact internaţional.

Una dintre cele mai importante oportunităţi de care pot beneficia studenţii UAIC sunt stagiile de studiu şi de practică Erasmus. La fiecare ciclu de studiu (licenţă, master şi doctorat) aceştia pot pleca până la 12 luni să studieze sau să facă practică oriunde în Europa, iar pentru aceasta primesc între 500 şi 700 de euro/lună.

Universitatea din Iaşi este una dintre cele mai active universităţi din Europa în ceea ce priveşte experienţa internaţională a studenţilor. UAIC se clasează între primele 50 din cele 4000 de universităţi europene participante la Programul Erasmus+. UAIC se situează pe locul 1 la nivel naţional în ultimii 20 de ani, cu 12% din numărul total de studenţi outgoing din România.

De asemenea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” oferă mai multe posibilităţi de sprijin financiar, sub forma burselor, dintre care o parte oferite doar de Universitatea noastră, din fonduri proprii. Aceste burse sunt oferite pe baza unor criterii precum: rezultatele la învăţătură şi performanţe academice, situaţii sociale deosebite, implicare în viaţa comunităţii etc. Valoarea acestor burse este cuprinsă între 580 şi 1000 RON/lună.

Studenţii UAIC beneficiază de condiţii deosebite de cazare în cele 15 cămine studenţeşti amplasate în Copou şi în centrul oraşului, acestea fiind dotate cu toate utilităţile necesare. O parte dintre cămine oferă condiţii de cazare la standarde hoteliere. Cele trei cantine ale Universităţii pun la dispoziţia studenţilor meniuri la preţuri pentru bugete studenţeşti. Pentru a petrece pauzele dintre două cursuri, studenţii au la dispoziţie patru cafenele, dar şi Ceainăria din Grădina Botanică, de unde îşi pot achiziţiona suveniruri cu însemnele Universităţii sau pot consuma băuturi non-alocoolice, dar şi gustări produse la Cantina UAIC. De asemenea, studenţii beneficiază şi de servicii medicale gratuite la Cabinetul Medical Studenţesc, pe toată perioada şcolarizării.

Universitatea are şi un serviciu specializat de consiliere educaţională şi profesională prin intermediul căruia studenţii pot afla ce tipuri de joburi li se potrivesc, cum trebuie să se prezinte la un interviu, ce stil de învăţare li se potriveşte etc. De asemenea, sunt organizate evenimente de carieră unde sunt invitaţi specialişti din diverse domenii de interes.

La UAIC activează peste 20 de asociaţii studenţeşti. Prin intermediul acestora, studenţii cu interese comune se cunosc şi realizează împreună, pe bază de voluntariat, activităţi variate, de la proiecte, training-uri, şcoli de vară, festivaluri şi alte evenimente studenţeşti.