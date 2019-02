Înainte de toate, este foarte important ca tu să ştii că, dacă acesta va urma o facultate în afara ţării nu înseamnă doar o distanţă mare între tine şi copilul tău, ci pentru el reprezintă o oportunitate excelentă pentru a acumula experienţă internaţională. Deciziile de a aplica la o facultate internaţională şi de a-şi alege cariera îi aparţin copilului tău, rolul tău fiind acela este de a-i oferi suport şi îndrumare. Mai jos sunt câteva etape pe care să le iei în considerare atunci când îi prezinţi viitorului student oportunitatea de a pleca la studii în străinătate.

Extrage cele mai importante avantaje pe care le are studiatul în străinătate

Studiile în străinătate sunt o oportunitate foarte bună pentru elevi de a avea acces la învăţământ în şcoli orientate pe îmbinarea teoriei cu elemente practice, astfel încât aceştia să aibă cunoştinţe, abilităţi şi atitudini potrivite pentru piaţa muncii. Cu un accent puternic pe utilitatea practică a informaţiilor predate, universităţile internaţionale le oferă studenţilor cursuri şi seminarii care au la bază sistemul de învăţământ dual. Prin urmare, aceştia beneficiază de informaţii teoretice şi, în acelaşi timp, de etape de formare practică, în care pun în aplicare cunoştinţele dobândite, chiar în cadrul unor companii cunoscute din domeniile studiate.

Totodată, studiul în afara ţării îl va determina pe copilul tău să se adapteze la un nou stil de predare. Faptul că va lua contact cu atât de mulţi studenţi, îl va ajuta să aprofundeze limba în care va învăţa şi va avea acces, în acelaşi timp, la diverse culturi.

Selectează şi prezintă oportunităţile pe care le are copilul tău pe parcursul anilor de învăţământ, dar şi după terminarea acestora

Prezentarea opţiunii de a studia în străinătate vine la pachet şi cu menţionarea oportunităţii de a avea o carieră de succes, după o astfel de experienţă. Prin prisma faptului că studenţii vor face practică în companiile partenere facultăţilor, aceştia pot avea acces la locuri de muncă în domeniul în care vor termina studiile.

După ce copilul tău s-a decis să urmeze o astfel de facultate, următorul pas este depunerea candidaturii, care presupune completarea formularelor, redactarea scrisorii de intenţie, precum şi susţinerea unor teste şi interviuri online, unde este posibil ca adolescentul să aibă nevoie de îndrumurare de la tine pentru că aceste lucruri pot fi o noutate pentru el.

Duales Studium – un program unic în România, prin care tinerii au acces la studii în străinătate şi la o carieră de succes

O oportunitate foarte bună pe care i-o poţi prezenta copilului tău este programul Duales Studium, prin care acesta poate studia în Germania, la Facultatea de Comerţ din Heilbronn. Ce face ca acest program să fie unic în România este sistemul de învăţământ dual prin care tinerii pot acumula experienţă profesională pentru a deveni persoane independente şi de succes. Programul este iniţiat de Lidl şi se desfăşoară pe durata a trei ani, fiind implementat în toate ţările în care retailerul activează, inclusiv în România.

Programul Duales Studium se adresează elevilor de liceu în an terminal sau celor care deja au absolvit ciclul liceal în anul curent şi care au cunoştinţe avansate de limba germană (nivel minim B2.2). La finalul celor trei ani, studenţii obţin o diplomă recunoscută la nivel internaţional şi sunt pregătiţi pentru funcţia de management în vânzări în cadrul companiei Lidl. În plus, în perioada de practică, Lidl le oferă viitorilor studenţi cazare şi un salariu care creşte gradual, în fiecare an. Astfel, tinerii din primul an vor primi un salariu de 1400 euro/lună, cei din anul doi 1600 euro/lună, iar cei din an terminal 1800 euro/lună.

Candidatura pentru a intra în acest program poate fi depusă până pe 15 februarie 2019, la adresa de e-mail recrutare@lidl.ro, urmând ca procesul de selecţie să continue cu un interviu telefonic în limba germană şi un test online. Mai multe informaţii despre cerinţele înscrierii şi procesul de recrutare, poţi găsi pe cariere.lidl.ro.