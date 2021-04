Profesorii care nu sunt vaccinaţi ar putea preda doar online. Ministrul Educaţiei: E o presiune din partea părinţilor care ar putea duce la asta

"Vaccinarea este singura soluţie, cred că pentru oricine are un raţionament logic, pentru a încheia, rezolva această criză sanitară. (...) Vaccinarea este un act voluntar, un act de responsabilitate. Înţelegem foarte bine, sunt colegi care au afecţiuni de ordin medical care îi împiedică să se vaccineze. Înţelegem şi reticenţele, reticenţe pe fond şi reticenţe generate de tot ceea ce se promovează în ultimul timp vizavi de un anumit tip de vaccin", a spus ministrul, într-o conferinţă organizată la Ploieşti, citat de Agerpres.

În context, acesta a precizat că nu are niciun fel de rezervă pentru niciun tip de vaccin anti-COVID, în familia sa fiind trei cadre didactice care s-au vaccinat atât cu serul de la Pfizer, cât şi cu AstraZeneca.

"În familie, suntem trei cadre didactice. Am fost patru, unul a trecut într-o altă dimensiune. Ne-am vaccinat şi cu Pfizer, şi cu AstraZeneca, cu ce a fost. Eu, personal, (...) nu am niciun fel de rezervă şi nu am niciun fel de rezervă pentru niciun tip de vaccin. Beneficiile sunt, fără doar şi poate, mult mai importante decât eventualele riscuri", a precizat Cîmpeanu.

Totodată ministrul a adăugat şi că există o presiune din partea părinţilor ca la reluarea şcolii să poată preda fizic doar profesorii vaccinaţi, potrivit Digi 24

"E o presiune din ce în ce mai mare din partea părinţilor, sigur, fiecare e îndreptăţit să aibă propriile îngrijorări, de a solicita reluarea şcolii cu prezenţă fizică doar cu cadrele didactice vaccinate. Este această presiune care s-ar putea să ne ducă la un moment dat… cu tot dragul, colegii cadre didactice care nu sunt vaccinate vor preda online, chiar dacă în şcoala respectivă vor fi activităţi cu prezenţă fizică.

Este o ipoteză, e bine să ne gândim la toate ipotezele. Depinde cât de mare va fi presiunea în acest sens, justificată, dintr-o perspectivă. Perspectivele sunt multiple", a afirmat ministrul Educaţiei.