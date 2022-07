Profesoara care a creat un Silicon Valey în Prahova. Foştii ei elevi lucrează la marile companii IT din lume

Daniela Lica, profesoară de informatică la Colegiul Naţional „I.L. Caragiale” din Ploieşti, a fost desemnată profesor Merito în 2017 pentru rezultatele excepţionale pe care le-a obţinut cu elevii săi de-a lungul celor de 33 de ani la catedră.

Unul dintre ei este Mircea Paşoi, medaliat cu aur şi argint la Olimpiada Internaţională de Informatică. Câţiva ani mai târziu devenea cofondatorul unui agregator de ştiri cumpărat de Twitter.

Daniela Lica a absolvit Facultatea de Matematică a Universităţii Bucureşti, în ’89, fiind atrasă în lumea cifrelor de profesori-model din gimnaziu şi liceu. ”Mi-au influenţat cariera şi până la urmă destinul în viaţă. Dacă ar fi să o iau de la capăt, tot profesor m-aş face”, mărturiseşte dascălul. A predat matematică doar câteva luni, în localitatea Răchiţele, judeţul Iaşi, dar a revenit în ’91 la catedră, la Liceul Energetic din Ploieşti, ca profesor de informatică.

Pe atunci nu existau manual de informatică şi erau doar o mână de profesori care deveneau instant autodidacţi. S-a înscris la Facultatea de Informatică a Universităţii Bucureşti, apoi s-a transferat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. În ’93, a intrat prin concurs la Colegiul Naţional ”I.L. Caragiale”, la catedra de informatică, şi este în prezent şi director al Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova din 2015.

Centrul InfO(1)-comunitatea de informaticieni care a devenit trend

Prin comparaţie, consideră că informatica este mai puţin monotonă decât matematica, iar feedbackul este direct, imediat şi diferit. Ani de zile a lucrat cot la cot cu copiii, a făcut cu ei ore suplimentare, iar treptat a construit un adevărat univers al informaticienilor, un Silicon Valley prahovean care aduce medalii naţionale şi internaţionale încă de la mijlocul anilor ’90.

Elevii de la ”Caragiale” se antrenează cu discuţii despre coduri, abia aşteaptă să vină şi vara la pregătire şi o sună imediat ce se întoarce din concediu. În laborator, Daniela Lica îi fascinează prin întrebări ţintite, care îi provoacă mereu să se autodepăşească.

FOTO proiectulmerito.ro

Le dă încredere că pot face tot ce vor şi a creat o comunitate de mici informaticieni, care în timp a devenit un trend – Centrul InfO(1), care are site şi pagină de Facebook şi va împlini 4.000 de zile de existenţă în perioada următoare.

”Am avut intuiţia că atunci când copiii sunt responsabilizaţi şi li se oferă şansa să demonstreze ce pot, rezultatele vin mult mai repede, iar educaţia se construieşte mult mai uşor. Copiii pot trăi la un nivel la fel de înalt precum încrederea pe care le-o arăţi”, este motto-ul după care se ghidează Daniela Lica.

Concurs jurizat de foşti olimpici şi elevi ai Centrul de Excelenţă

Centrul InfO (1) are acum o grupă de robotică şi una de programare, iar rezultatele vorbesc de la sine. La programare vorbim zeci de medalii la olimpiadele balnice, europene şi internaţionale. Remarcabil este şi un concurs de informatică organizat la Ploieşti, ale cărui comisii sunt formate din absolvenţi ai Colegiului Naţional „I.L. Caragiale”, foşti olimpici şi elevi ai Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova.

FOTO sites.google.com/site/centrulinfo1

”Dacă le dăm încredere, pot face lucruri fabulos de profesioniste”, spune profesoara. 15 dintre elevii coordonaţi de Daniela Lica au fost admişi în ultimii 10 ani la cunoscuta Universitate Cambridge.

„Elevul trebuie să devină actorul propriei educaţii”

Foştii săi elevi sunt acum IT-işti la companii de pe întreg mapamondul, iar secretul său ne-a mărturisit că este spiritul de echipă şi încrederea în sine pe care le-o formează, care îi motivează să creadă că pot să facă orice îşi propun.

”Nu aş putea spune dacă am făcut ceva special. Cu siguranţă am învăţat la propriu alături de elevii mei şi am avut mereu încredere că am în elev un partener. Elevul trebuie la un moment dat să devină actorul propriei educaţii şi trebuie să îl împuternicim să îşi dirijeze învăţarea”, explică dascălul secretul succesului său în câteva cuvinte.

Lucrul în echipă reprezintă cheia reuşitei pentru Daniela Lica, iar rezultatele nu au întârziat să apară. La fel de important este şi exerciţiul continuu, pentru că menţine pasiunea elevilor pentru programare şi robotică şi face posibilă performanţa.

FOTO proiectulmerito.ro

Regretul său este că meseria de profesor nu este apreciată cum ar trebui să fie şi nici tinerii nu sunt încurajaţi să devină dascăli. ”Cei care conduc destinele ţării nu înţeleg că, de fapt, cheia se află tot în Educaţie şi profesorul este cheia. Cât timp nu vor fi sprijiniţi şi încurajaţi, va fi greu spre deloc să se facă ceva”, spune Daniela Lica.

Majoritatea elevilor săi aleg să plece din ţară după absolvirea liceului. Studiază la universităţi de prestigiu din afară şi sunt angajaţi apoi pe joburi bine plătite. Ţine permanent legătura cu ei şi ştie că sufletul lor a rămas acasă şi e nevoie să le creeăm condiţiile propice pentru a reveni în România.

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

Corporatistul care a devenit profesor. Predă prin metode atipice şi încheie contracte de milionar cu elevii