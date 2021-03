De ce a demisionat şeful digitalizării din Ministerul Educaţiei

„Eu am preluat mandatul pe vremea ministrului Monica Anisie, mandatul meu fiind pe digitalizarea educaţiei. Am pornit un proiect, şi anume elaborarea strategiei pentru această digitalizare, alături de mulţi reprezentanţi ai mediului de afaceri relevanţi, organizaţii nonguvernamentale cu relevanţă. Pare că, până în acest moment, cel puţin în ultimele două luni, acest proiect n-a mai reprezentat o prioritate şi, practic, eu nu-mi mai regăseam obiectul de activitate”, a explicat Jean Badea, pentru „Adevărul”, motivul demisiei sale din Ministerul Educaţiei.





După anunţul demisiei, ministrul Cîmpeanu nu a încercat să-l determine pe specialist să-şi retragă demisia. „Mi-a făcut însă o propunere de a rămâne consilier la cabinetul dumnealui, pe probleme de digitalizare. Nu. Nu am acceptat. Pentru că, în România, autoritatea ţi-o dă funcţia. Faptul că ai decizia integral te ajută foarte mult să mişti lucrurile, şi asta este important”, subliniază demisionarul.

Iar din funcţia de consilier nu ar fi avut aceeaşi putere ca din funcţia de subsecretar de stat.





„Nu e vorba de oameni şi de funcţii, ci de proiecte”

Până la urmă, admite Jean Badea, discuţia nu este despre funcţii sau despre oameni, e vorba despre proiecte. „Ce mă interesa pe mine era proiectul de digitalizare. Chiar şi personal mă legasem foarte tare de acest proiect pentru că am început cu mult entuziasm, e un proiect la care m-am gândit cu mult înainte de pandemie, fiind cumva în profilul specializării mele. Am activat întotdeauna în zona aceasta de IT şi digitalizare a educaţiei şi practic acum am găsit momentul oportun - deschiderea din partea doamnei ministru Anisie -, care, cumva, mi-a acordat toată încrederea şi mână lineră pentru a coordona acest proiect”, a mai spus Badea.

Proiectul de digitalizare urma să fie implementat din cel puţin trei surse de finanţare: PNRR, alte programe sectoriale şi, eventual, de bugetul statului. „Dar în cea mai mare parte contam pe PNRR. Pentru asta ar fi trebuit ca până la momentul în care transmitem proiectele către Comisia Europaenă, noi să avem strategia adoptată şi de acolo să extragem fişele de proiect pe care le propunem pentru finanţare. În acest moment, m-am retras pentru că-mi dau seama că PNRR este elaborat deja, iar eu nefiind consultat nu ştiu în ce măsură acesta este convergent cu strategia. Ori, dacă ai o strategie şi nu ai finanţarea corespunzătoare pentru ea, rămâne un document ca multe alte documente adoptate şi nepuse în practică. Iar scopul meu nu este să realizez un document, ci să avem un plan pe termen de şapte ani pentru care să avem finanţarea corespunzătoare, pe care să-l monitorizăm şi să-l punem în practică până în 2027”, a adăugat specialistul.





Ce va face Jean Badea în continuare? „Mă întorc la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, unde am prin concurs funcţia de şef de serviciu de informatizare. Practic, o să fac digitalizare la nivelul Capitalei. Voi încerca să urnesc nişte proiecte pentru Capitală. Nu mai sunt membru al niciunui partid. Am avut o experienţă politică relativ scurtă, am înţeles că nu fac parte din acel film, am renunţat şi nici nu mai doresc”, a conchis Jean Badea.