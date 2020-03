Cum a arătat Şcoala de Acasă în primele două săptămâni. Ce metode folosesc profesorii şi care sunt problemele apărute

Studiu a fost realizat în perioada 19-25 martie, prin intermediul site-ului didactic.ro pe un eşantion de 301 cadre didactice: educatori, profesori de învăţământ primar (44,3%), gimnazial (44,6), liceal (26,8), atât din mediul urban (64,1%), cât şi din rural (35,9%).

Obiectivele principale ale studiului au fost: identificarea modului în care s-au organizat cadrele didactice în această perioadă pentru Şcoala de Acasă, care sunt instrumentele educaţionale folosite şi ce provocări au întâlnit în această perioadă atât profesorii, cât şi elevii.

Ne-am dorit o imagine clară a ceea ce se întâmplă în această perioadă de mari frământări pentru fiecare cadru didactic nevoit să se adapteze sub presiunea momentului, dar şi ce nevoi există, ce aşteptări au cadrele didactice şi, mai ales, cum putem ajuta. În acelaşi timp, interesant este de observat ce platforme folosesc şi de ce, cum sunt ajutaţi de funcţionalităţile platformelor în procesul de predare şi multe alte aspecte care pun tehnologia acolo unde trebuie: în slujba omului. - Brigitte Bodescu, EdTech Product Manager INTUITEXT

Digitalizare forţată

95,3% dintre respondenţi au răspuns că au desfăşurat, deja, ore la distanţă, iar 48% dintre respondenţi au declarat că au folosit soluţii video pentru a susţine lecţiile la distanţă. Zoom este cea mai folosită aplicaţie - de către 25,3% dintre respondenţi, urmată de WhatApp (14,6) şi YouTube (10,1%). În ceea ce priveşte conţinutul educaţional video, cadrele didactice au menţionat că au recomandat elevilor de învăţământ primar animaţiile de predare din platforma gratuită ScoalaIntuitext.ro, iar cei din gimnaziu şi liceu au fost îndemnaţi să urmărească filmele recapitulative din platforma gratuită ExamenulTau.ro pentru matematică şi limba română şi lecţii video de pe YouTube. Timpul alocat în plus pentru pregătirea orelor în acest context, faţă de perioada premergătoare închiderii şcolii este de peste 3 ore pentru 42, 2% dintre respondenţi.

Interesul pentru adaptare există: prin efort individual şi prin cooperare

Un cadru universita din cadru didactic din învăţământ primar a declarat: "Pe Zoom explic lecţia şi comunic la sfârşit tema care, de obicei, constă în 1-3 exerciţii din auxiliare (la Limba română şi Matematică). Verific temele prin aplicaţia Google Classroom. Tot aici încarc materiale şi filmuleţe care susţin cele predate.

Cadru didactic învăţământ gimnazial: A trebuit să învăţ. Am urmărit tutoriale, am citit articole, i-am urmărit pe colegii care lucrau deja online. Am mai învăţat şi făcând", a precizat cadrul didactic.

Oferta există

Majoritatea folosesc în această perioadă platforme sau siteuri educaţionale cu diverse resurse: didactic.ro, Google Classroom, ASQ.ro, Adservio, Edmodo, twinkl, kahoot, Digitaliada etc. Site-ul din care s-au inspirat cel mai mult cadrele didactice pentru predarea lecţiei a fost didactic.ro, cadrele didactice preferând să caute pe disciplină şi clasă materiale create de colegii lor din întreaga ţară. Platforma ScoalaIntuitext.ro a fost accesată datorită disponibilităţii unei pagini speciale: Pagina Învăţătorului, de unde acesta poate selecta resursele educaţionale pe care doreşte să le recomande elevilor săi şi apoi le poate trimite direct linkul către aceste resurse prin WhatsApp, Messenger etc.

"La întrebarea dacă au reuşit să intre în legătură cu toţi elevii din clasă, răspuns afirmativ a fost oferit din partea a 54,7%, răspunsurile de NU fiind motivate de: elevii nu au internet, elevii nu au laptop/tabletă/calculator, există dezinteres din partea părinţilor, lipsa materialelor didactice, lipsa sprijinului diriginţilor.

Cadrele didactice au precizat că au nevoie de următoarele tipuri de resurse: filmuleţe, animaţii de predare, seturi de exerciţii cu feedback imediat, teste de evaluare online, experimente video şi interactive, rapoarte cu activitatea online a clasei, planşe, joculeţe educaţionale.

La ciclul primar, preferate sunt filmuleţele, animaţiile şi jocurile interactive, pe când la gimnaziu accentul se pune pe exerciţii cu feedback imediat, teste de exersare şi evaluare, lecţii interactive. La liceu este nevoie, în plus, de experimente virtuale, lecţii interactive, teste online şi rapoarte de activitate", se arată într-un comunicat al didactic.ro.