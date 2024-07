Vodafone crește în România. Mai multe abonamente versus cartele, venituri în creștere

Într-un singur trimestru, consumul de date mobile în rețeaua Vodafone a fost de 227.644 TB, cu 11% mai mult față de ultima raportare.

Compania Vodafone România avea la finele trimestrului o pondere de 60% a contractelor de abonament faţă de doar 47% în urmă cu un an – se anunță în cele mai recente raportări ale grupului Vodafone. Concret, mai mulți clienți au preferat să încheie un abonament cu operatorul de telefonie decât să rămână utilizatori de cartele prepaid.

Pe fondul acestei evoluții – în care clienții au considerat că un abonament Vodafone are beneficii net superioare față de cartela prepay sau firmele concurente, veniturile companiei sunt în creștere. Un criteriu de calcul este venitul mediu lunar pe client (ARPU), care pe segmentul de contracte de abonamente a crescut cu 2,5%, mai precis la la 8,8 euro. O creștere procentuală spectaculoasă se înregistrează pe venitul mediu lunar pe client (ARPU) pentru cartele preplătite, unde Vodafone înregistrează o creștere de 39,7%.

Consumul de date mobile în rețeaua Vodafone a fost de 227.644 TB de date în ultimul trimestru raportat, cu 11 la sută mai mare faţă de anul precedent.

În multiple declarații de presă, conducerea Vodafone România a subliniat faptul că întreaga companie se află într-un proces de tranziție de la statul de companie de telecomunicații la cel mai important jucător IT&C, Vodafone fiind furnizor integrat de soluții IoT și ICT. În plus, în fiecare an, Vodafone România investește peste 200 de milioane de euro în dezvoltarea infrastructurii 5G. De menționat că în Europa, Vodafone are cea mai mare rețea 5G.

Vodafone este prezent în România din 1997. De-a lungul anilor, operatorul a investit în inovație și este primul care a furnizat serviciile de GPRS (2001), 3G (2005), 4G (2012) si 5G (2019). Printre premierele Vodafone România pe piața locală se numără primul serviciu de call center (1997), prima fundație corporativă (1998), lansarea serviciului de SMS, a celui de date și fax (1998), primul sistem de recunoaștere automată a discursului (2014) și prima rețea NB-IoT (2018). Începând din 2019, Vodafone România a devenit operator de servicii convergente. Vodafone România este o filială a Vodafone Group, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de telecomunicații și tehnologie din lume, cu o vastă experiență în comunicații, convergență și Internet of Things (IoT), precum și transformare digitală.

