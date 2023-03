Vânzările online cresc în acest an: românii cumpără mai mult, dar la prețuri mai mici

În 2023, piața de ecommerce este definită de o serie de schimbări, printre care faptul că românii iau decizii de achiziție mai greu, însă cumpără mai des și mai mult online.

Potrivit unei analize realizate de Truda, platformă de identificare a produselor profitabile din magazine online, piata de lux are vânzări spectaculoase, iar magazinele online își schimbă focusul pe promovarea produselor care aduc profit mai mare.

Astfel, în acest an, piața de ecommerce va crește cu 20% față de anul anterior și față de perioada pandemiei.

Principalele previziuni în ecommerce-ul românesc în 2023

1. Piața de ecommerce crește cu 20%

Industria de ecommerce din România continuă să crească organic, având în vedere că românii și-au format obiceiul de a cumpără online, iar încrederea lor în plata cu cardul a crescut considerabil. Astfel, în contextul economic actual, estimările arată că piața de ecommerce va cunoaște o creștere de 20% în acest an față de anul trecut și de 15% față de 2020, când pe fondul pandemiei mare parte din achizițiile din magazine fizice au fost făcute online.

2. Magazinele online se concentrează pe produse care aduc profit mai mare

În condițiile în care concurența în mediul online este tot mai mare și, prin urmare, costul promovării a crescut cu 30% în primele luni din an, magazinele online se concentrează pe promovarea de produse care aduc venituri și profit constant. Aceste produse sunt identificate cu ajutorul tehnologiilor avansate o tehnologie unică în România, care indică și clasifică produsele în categorii precum: high revenue, average revenue, no revenue, super promoted, normal promoted, low promoted, not promoted; ROAS (return on ad spend) - cu etichetele high ROAS, medium ROAS, low ROAS, no ROAS, Revenue (high revenue, average revenue, no revenue), Price, Trending Products, Hero products, Toxic products şi Profitable products, platforma având peste 12 etichete pentru fiecare produs în parte.

“În promovarea online, algoritmii Google și Facebook tind să se ‘îndrăgostească’ de un număr mic de produse, pe care aduc trafic mare, dar nu neaparat și vânzări. Iar în contextul economic actual, marcat de inflație ridicată și o eventuală criză economică, magazinele online trebuie să acționeze strategic pentru a nu arunca banii pe fereastră sau, corect spus, în promovarea produselor fără randament. Pentru rezultate mai bune cu bugete de marketing mai mici, TRUDA analizează și identifică produsele care sunt profitabile, sugerând campanii potrivite pentru promovarea acestora și generând astfel o creștere de 30% sau mai mult a vânzărilor”, declară Cătălin Macovei, fondator Truda și specialist în marketing digital de peste 10 ani.

3. Segmentul de produse de lux înregistrează vânzări spectaculoase

Vânzările online pentru produse de lux au crescut cu 50% în România în ultimul timp, ca urmare a interesului tot mai mare al românilor pentru a achiziționa astfel de produse din magazine online. Astfel, cele mai cumpărate produse din gama luxury sunt cele din categoriile îmbrăcăminte, încălțăminte, ceasuri și parfumuri, unde valoarea medie a comenzii este de 2.200 lei.

4. Consumatorii români iau mai greu decizii de achiziție

Inflația ridicată a schimbat considerabil comportamentul românilor atunci când cumpără online. Dacă înainte utilizatorii online aveau cinci interacțiuni cu un brand înainte de achiziționa un produs, acum sunt șapte puncte de interacțiune cu brandul în procesul de achiziție până la plasarea și confirmarea comenzii pentru produsele cu o valoare mai mică.

“Achiziția la impuls a scăzut atât din cauza inflației, cât și a faptului că multe din produsele cele mai căutate sunt disponibile pe mai multe website-uri. De aceea, în prezent, consumatorii români aleg mult mai atent de unde cumpără produse online și se documentează foarte mult despre produsul dorit și magazinul în cauză înainte de a plasa comanda. Pentru că acest comportament de achiziție va fi dominant în online, le recomand magazinelor online atât să aibă grijă de imaginea lor și să investească în îmbunătățirea experienței clienților și în fidelizarea lor, cât și să analizeze ce produse aduc vânzări și profit și să le promoveze pe acestea, ceea ce pot face prin tehnologia noastră, care îi ajută să vândă mai mult”, spune Cătălin Macovei.

5. Românii cumpără mai multe produse la prețuri mai mici

Deja o tendință în ecommerce-ul românesc, achiziția tot mai des de produse din online va fi reprezentativă în acest an, având în vedere că tot mai mulți români și-au dezvoltat obiceiul de a cumpără online.

Însă, tot ca efect al inflației, românii preferă să cumpere produse la prețuri mai mici, dar în cantități mai mari, în special produse din categoriile food, health&bio, fashion și beauty, nișe pe care astfel valoarea coșului de cumpărături este mai mare, în medie între 150 lei și 220 lei.

În acest sens, în condițiile în care tot mai mulți consumatori se orientează spre produse mai puțin costisitoare, vor fi avantajate magazinele online cu prețuri mai mici, crescându-și vânzările prin vânzarea unui stoc mai mare de produse.

În concluzie, piața de ecommerce din România își urmează trendul crescător, însă concurența este tot mai mare în online, având în vedere potențialul pe care îl oferă. De aceea, în contextul economic actual, Cătălin Macovei, fondator TRUDA și unul dintre cei mai cunoscuți experți în marketing digital, le recomandă companiilor care dețin magazine online să investească în promovarea produselor care generează profituri constante, chiar dacă numărul de comenzi scade, să direcționeze bugetele de marketing în canale de promovare care generează venituri rapid și către categorii de produse care sunt relevante pentru clienții magazinului și să fidelizeze clienții.

Companie fondată în 2022, Truda aduce pe piața de ecommerce o tehnologie unică în România, bazată pe machine learning, care analizează în timp real performanța în online și identifică produsele cel mai mare randament pentru vânzări mai mari.