Vânzările noului iPhone 15 nu au ajuns la nivelul aștepărilor în China

Vânzările pentru noul model de telefon Apple, iPhone 15, au fost sub cele ale precedentului model, și sub aștepările și estimările specialiștilor, ceea ce reflectă nivelul slab al cheltuielilor de consum. De asemenea, gradul mic de vânzări relevă avansul tot mai mare al rivalilor Apple, Huawei Tehnologies Co.

otrivit firmei de analiză a pieţei Counterpoint Research, în primele 17 zile de la lansarea pe piaţa din China a celei mai noi versiuni de iPhone, vânzările sunt cu 4,5% sub cele înregistrate în perioada similară a anului trecut de modelul iPhone 14. Separat, o echipă de analişti de la Jefferies estimează că vânzările de iPhone 15 sunt mai mici cu două cifre faţă de cele ale predecesorului iPhone 14, în condiţiile în care Huawei a avut vânzări mai mari decât Apple, graţie debutului surprinzător de bun al modelului Mate 60 Pro.

Aceste două rapoarte reprezintă o potenţială lovitură pentru Apple într-un moment în care grupul american se confruntă cu cea mai slabă cerere pentru smartphone-uri din ultimul deceniu precum şi cu criticile pentru modelele care se supraîncălzesc.

Dacă aceste estimări se vor adeveri, ar fi vorba de cel mai prost debut al unui telefon iPhone pe piaţa din China de după 2018, când producători locali precum Oppo şi Vivo au început să îi cucerească pe consumatorii asiatici.

Analiştii de la Counterpoint au dat vina pentru scăderea vânzărilor de iPhone 15 în China în principal pe problemele întâmpinate de o economie care se chinuie să îşi revină după pandemia de Covid. De asemenea, analiştii au subliniat că pe piaţa din SUA vânzările de iPhone 15 au înregistrat o creştere de două cifre în primele nouă zile de la debut comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Însă debutul iPhone 15 pe piaţa din China a venit la câteva săptămâni după lansarea Mate 60 Pro, considerat un triumf, în replică la sancţiunile americane, pentru procesul său avansat made-in-China. De asemenea, a coincis cu un ordin guvernamental care a extins interdicţia de a utiliza telefoane iPhone în cadrul agenţiilor şi companiilor de stat, o dovadă a provocărilor crescute cu care se confruntă Apple în China.

Analiştii au opinii diferite când vine vorba de evoluţiile pe termen mai lung ale Apple în China, cea mai mare piaţă de smartphone-uri din lume. Mulţi analişti susţin că avansul Huawei va eroda poziţia de lider de care se bucură Apple pe segmentul superior al pieţei.

Firma Counterpoint estimează că Huawei ar putea vinde 5-6 milioane de exemplare din modelul Mate 60 Pro numai în acest an. Analiştii estimează că în 2024 vânzările de Mate 60 Pro ar putea trece pragul de 10 milioane de exemplare. La rândul lor, analiştii de la Jefferies susţin că Huawei a preluat poziţia de top pe piaţă de la Apple.