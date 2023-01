Vânzările de smartphone-uri au ajuns la cel mai redus nivel din ultimii 10 ani

Vânzările de telefoane mobile inteligente pe plan global s-au situat la 1,2 miliarde în 2022, cel mai redus nivel din 2013, şi o scădere anuală de peste 11%, arată datele publicate de firma de studii de piaţă IDC, transmite Reuters.

Conform specialiștilor, declinul vânzărilor de smartphone în China reflectă performanţa sectorului pe plan global.

Astfel, vânzările de telefoane mobile inteligente în China au scăzut cu 13% anul trecut, cel mai semnificativ declin din ultimul deceniu, consumatorii fiind prudenţi cu cheltuielile.

Potrivit sursei citate, numărul total de smartphone-uri livrate în 2022 a fost de 286 milioane, faţă de 329 milioane în 2021. Datele IDC arată că în 2022 s-a înregistrat cel mai redus volum al vânzărilor din 2013 şi prima dată când livrările anuale au fost sub pragul de 300 milioane, informează Agerpres.

Cel mai bine vândut brand a fost Vivo (cu sistem de operare Android), cu o cotă de piaţă de 18,6%. Vânzările sale totale au scăzut anul trecut cu 25,1%.

Pe locul doi a fost brandul Honor, livrările înregistrând un avans de peste 34%, deşi creşterea a pornit de la un nivel foarte scăzut.

Pe locul trei a fost Apple Inc, la egalitate cu Oppo. Sursa citată menționează că vânzările Apple au scăzut anul trecut cu 4,4%, pe fondul problemelor de aprovizionare cauzate de turbulenţele de la fabrica Foxconn din Zhengzhou.

În urmă cu câteva săptămâni, IDC anunța că și vânzările de PC-uri pe plan mondial au scăzut cu un sever 28% în ultimele trei luni din 2022, spre 67 de milioane de unități.

În ultimele trei luni din 2022 piața a scăzut spre 67 de milioane de PC-uri, de la peste 92 milioane în Q4 2021. Piața a scăzut spre nivelul la care era în ultimul sfert din 2018.

Potrivit specialiștilor, prețurile medii de vânzare au scăzut și ele în ultimele luni din 2022, după mai bine de doi ani de creștere. Foarte mulți oameni au PC-uri destul de noi în pandemie. Cifrele pentru 2022 indică un total de 292 milioane unități.

Lenovo are 23%, HP are aproape 20%, iar Dell, 10,8%. Apple are 7,5% din piață și Asus, 4,8%. Estimarea este că unele segmente ale pieței vor începe să crească spre final de 2023, iar întreaga piață și-ar putea reveni spre 2024.