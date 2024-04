UE va investiga furnizorii chinezi de turbine eoliene pentru parcuri din cinci țări europene

Comisarul european Margrethe Vestager urmează să anunţe marţi că Executivul comunitar a deschis o nouă investigaţie asupra subvenţiilor de care au beneficiat producătorii chinezi de turbine eoliene, care sunt destinate pentru o serie de parcuri eoliene construite în Europa, inclusiv în România.

Într-un discurs care ar urma să fie pronunţat la ora 3 p.m. CET la Universitatea Princeton din SUA, Vestager va anunţa că Executivul comunitar va analiza condiţiile pentru construirea de parcuri eoliene în Spania, Grecia, Franţa, România şi Bulgaria, susţine Reuters care a obţinut în avans o copie a discursului.

Margrethe Vestager nu ar urma să dezvăluie identitatea companiilor chineze vizate.

Noua investigaţie vine la o săptămână după ce Bruxelles-ul a demarat două investigaţii aprofundate vizând rolul potenţial de denaturare a pieţei al subvenţiilor străine acordate ofertanţilor în cadrul unei proceduri de achiziţii publice din România. Potrivit Comisiei, doi ofertanţi chinezi au beneficiat de subvenţii de stat semnificative care le-au permis să ofere preţuri mai mici la procedura de licitaţie organizată de o autoritate contractantă română (Societatea PARC fotovoltaic Rovinari Est S.A.) pentru proiectarea, construirea şi exploatarea unui parc fotovoltaic în România, cu o putere instalată de 110 MW. Acest proiect este finanţat parţial din Fondul UE pentru modernizare.

În plus, patru dintre primii cinci mari producători mondiali de turbine eoliene au fost anul trecut companii cu sediul în China, faţă de doar două companii în 2022, arată un raport publicat la finele luni martie de BloombergNEF.

Potrivit acestui document, Goldwind Science & Technology Co. şi-a conservat poziţia de lider mondial, urmat de o altă firmă chineză, Envision Energy Co., care a reuşit să treacă în faţa grupului danez Vestas Wind Systems A/S. În schimb, grupul american General Electric Co. şi cel spaniol-german Siemens Gamesa nu se mai numără printre primii cinci mari producători mondiali de turbine eoliene.

Acelaşi raport susţine că China a fost responsabilă anul trecut pentru aproape două treimi din capacităţile eoliene onshore şi offshore instalate la nivel mondial. În plus, chiar dacă producătorii chinezi de turbine eoliene şi-au majorat vânzările pe pieţele externe, ei au continuat să se bazeze pe piaţa lor internă pentru aproximativ 98% din capacităţile instalate.