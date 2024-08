UE a redus la 9% taxele pentru mașinile Tesla importate din China

Tesla se va confrunta cu o taxă de 9% pe mașinile sale fabricate în China exportate în UE, potrivit Comisiei Europeane, care a publicat o actualizare a investigației sale ample privind subvențiile „neloiale” acordate de Beijing vehiculelor electrice.

Taxa impusă Tesla, cu mult mai mică decât media de 21,3% aplicată companiilor care au cooperat cu ancheta UE și de 36,3% aplicată celor care nu au cooperat, a venit după ce firma cu sediul în California a solicitat un tratament individual în cadrul anchetei mai ample de la Bruxelles, scrie theguardian.com.

Taxele - mult mai mici decât tarifele de 100% impuse de SUA - se adaugă la taxa de 10% pe care UE o aplică deja EV-urilor din China.

Oficialii UE au vizitat operațiunile Tesla din Shanghai în luna iunie și au declarat marți că societatea a beneficiat de subvenții din partea statului chinez, în special de baterii la prețuri inferioare costurilor, dar și de terenuri ieftine și subvenții pentru exportatori

Tariful de 9% se va aplica până la 31 octombrie cel târziu, sub rezerva aprobării de către statele membre ale UE.

Decizia Tesla a fost dezvăluită în timp ce Comisia a anunțat ajustări modeste în sensul reducerii tarifelor pentru vehiculele electrice produse în China, în urma unor discuții tehnice cu companiile.

Conform celor mai recente propuneri, compania chineză BYD, care concurează cu Tesla pentru titlul de cel mai mare producător mondial de vehicule electrice, se va confrunta cu un tarif de 17%; Geely de 19,3% și SAIC de 36,3%. Cele trei tarife au fost revizuite în scădere de la publicarea măsurilor provizorii în iunie și ar putea fi modificate din nou.

Marți, oficialii UE au anunțat, de asemenea, că nicio societate nu va trebui să plătească tarife provizorii înainte de intrarea în vigoare, probabil la sfârșitul lunii octombrie. Companiile sunt scutite de taxe provizorii deoarece oficialii UE au ajuns la concluzia că producătorii europeni de automobile se confruntă mai degrabă cu „amenințarea unui prejudiciu” decât cu un prejudiciu real, cum ar fi închiderea fabricilor și pierderea locurilor de muncă.

Un oficial al UE a declarat că, dacă nu se ia nicio măsură, creșterea exporturilor chineze de vehicule electrice alimentate cu subvenții va duce în curând la un „prejudiciu material” pentru producătorii din UE, adăugând: „Legislația noastră ne permite să acționăm înainte ca oamenii să fie concediați și fabricile să fie închise”.

Grupul de reflecție Kiel Institute for the World Economy a estimat la începutul acestui an că ajutorul Chinei pentru vehiculele electrice se ridică la aproximativ 5,6 miliarde de dolari (5,05 miliarde de euro, 4,3 miliarde de lire sterline) în 2022, când plățile directe către producători vor fi eliminate treptat.

De departe, cel mai mare beneficiar a fost BYD, care a primit 3,7 miliarde de dolari. Deși Tesla a primit un ajutor mai mic decât rivalul său chinez, a fost al doilea mare beneficiar, cu aproximativ 426 de milioane de dolari pentru uzina sa din Shanghai.

Site-ul Soapbox, specializat în comerțul cu China, a publicat săptămâna aceasta o analiză a cifrelor furnizate de Eurostat, organismul de date al Comisiei Europene, și de autoritățile vamale chineze, conform căreia UE a reprezentat 45% din valoarea totală a vehiculelor electrice exportate de Beijing între iunie 2020 și iunie 2024.

Datele vamale arată o creștere bruscă a exporturilor în aprilie de către producătorii chinezi, înainte de tarifele anticipate, în timp ce, în același timp, înregistrările importurilor de vehicule electrice chineze au crescut între aprilie și mai, scăzând ulterior.