Un pas important în construcția Autostrăzii Moldovei: primul tablier metalic a fost montat pe Lotul 3, folosind o tehnologie avansată, întâlnită și în construcția zgârie-norilor.

Primul tablier metalic de pe Lotul 3 al Autostrăzii Moldovei (tronsonul Ploiești–Buzău) a fost montat cu succes, anunță secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu. Acesta a fost produs în România, de o companie cu capital integral românesc, folosind o tehnologie robotizată de ultimă generație, sudarea sub strat de flux (SAW – Submerged Arc Welding).

Această tehnologie este utilizată la nivel internațional în construcția recipienților sub presiune, a navelor, podurilor, zgârie-norilor și altor structuri cu portanță mare. Potrivit reprezentanților, procedeul de sudare sub strat de flux „se aplică în cazul sudării recipienţilor sub presiune, în industria navală, a construcţiilor civile, poduri, zgârie-nori, în industria grea, în general la fabricarea elementelor structurale cu portanţă ridicată.”

Lotul 3, aflat între localitățile Pietroasele și Buzău, a depășit 40% progres fizic. Până acum a fost finalizată montarea tablierului metalic la un prim pasaj care traversează DN2B, o structură compusă din trei deschideri și cu o greutate totală de 419 tone.

Pe șantier au început să sosească și componentele pentru următorul pasaj, iar ultima montare a acestora este estimată pentru luna iunie. „Se lucrează la toate structurile, dintre care 3 necesită montarea tablierului metalic”, scrie Irinel Ionel Scrioșteanu într-o postare pe Facebook. De asemenea, „se execută lucrări pe întregul amplasament al șantierului, fiind desfășurate inclusiv lucrări de realizare a stratului de balast stabilizat cu ciment și lucrări de așternere a asfaltului”, precizează acesta.

Lucrările la acest lot au început vara trecută și includ următoarele obiective principale:

13,9 km de autostradă;

2 noduri rutiere;

8 poduri și pasaje, dintre care unul de o complexitate tehnică ridicată (1260 metri lungime);

1 parcare (pe ambele sensuri) de tip S3;

1 Centru de Întreținere și Coordonare;

perdele forestiere pe o suprafață de 35,6 hectare;

12 spații pentru încărcarea autoturismelor electrice.

Construcția avansează rapid, iar autoritățile își propun să respecte calendarul lucrărilor stabilit.