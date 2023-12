Suma uriașă pe care a încasat-o statul de pe urma celor peste 300.000 de muncitori străini aduși în România

Lipsa acută de forță de muncă din România a atras după sine pentru anul în curs un contingent de 100.000 de muncitori străini din afara spațiului european, personal care a generat pentru bugetul de stat numai în 2023 un total de aproximativ 230 de milioane euro.

,,Numai în urma contingentului de 100.000 de muncitori străini aprobat pentru 2023, raportat la salariul minim pe economie, este vorba despre încasări în valoare de aproximativ 230 de milioane de euro. Din 2015, până în prezent, au venit în România 323.500 de muncitori străini, ca parte a unui contingent total aprobat până în 2023. Dacă luăm în calcul o rată de 30% în care includem atât muncitorii care au plecat din țară odată cu finalizarea contractului de muncă sau au ales să fugă, rămân aproximativ 225.000 de muncitori străini care plătesc în prezent la bugetul de stat”, informează Oana Călin, membru în Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă.

Statul a încasat o jumătate de miliarde de euro în 8 ani

Pentru fiecare muncitor străin recrutat să lucreze la noi în țară, angajatorii personalului străin achită un aviz de muncă în valoare de 100 de euro, o taxă de viză în valoare de 120 de euro, o taxă pentru permisul de ședere în valoare de 259 de lei, precum și o taxă consulară în valoare de 120 de euro, sume care ajung în totalitate la bugetul de stat.

,,Am pornit de la un prim contingent de 5.500 de muncitori străini aprobat in 2015 și am ajuns la o necesitate de 140.000 de lucrători din afara țării pentru piața muncii din România în 2024. Conform estimărilor noastre în urma bilanțului realizat intern, în care am analizat contribuțiile la bugetul statului de pe urma muncitorilor străini, putem declara cu fermitate că acest segment al importului de forță de muncă a ajuns să fie un valoros contribuabil la bugetul de stat. Doar ca să vă faceți o idee, vorbim de aproximativ 500 de milioane de euro, bani aduși la bugetul de stat din 2015 până în prezent de către muncitorii străini”, a declarat Oana Călin, membru al Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă.

Doar taxele consulare au însumat 12 milioane de euro

Raportat la salariul minim pe economie în valoare de 3000 de lei pentru anul în curs, cei 100.000 de muncitori străini produc pentru CAS aproximativ 192 de milioane de euro, iar aproximativ 10 milioane de euro pentru avizele de muncă, în timp ce alte aproximativ 12 milioane de euro vin ca urmare a achitării taxei consulare, permisul de ședere fiind cel care livrează pentru buget alte aproximativ 5 milioane de euro. Nu în ultimul rând trebuie luată în calcul și taxa consulară, a cărei valoare se ridică la aproximativ 12 milioane de euro.

,,În afară de banii care vin la bugetul de stat, sumele generate de muncitorii străini reprezintă un plus care ar putea să mai degreveze antreprenorii români de presiunea impusă de noul cod fiscal versus lipsa forței de muncă. Mai mult decât atât încurajează economia să meargă mai departe, pentru ca oferă o alternativă extrem de viabilă pentru lipsa acută de forță de muncă de la noi din țară.”, a concluzionat Oana Călin, membru în Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă.

Pentru 2024, angajatorii români și agențiile de recrutare se declară încrezătoare în capacitatea aparatului guvernamental de a găsi soluții pentru accelerarea și eficientizarea procesului de aducere a forței de muncă străine în țară, fără de care stabilitatea economică ar fi periclitată.