Strategia celui mai cunoscut agent imobiliar de scădere a prețului locuințelor: „E vina ta! Nu mai face asta!”

Șerban Trîmbițașu, cel mai cunoscut agent imobiliar din România datorită clipurilor de promovare pe TikTok, îndeamnă toți cumpărătorii să urmeze o strategie sigură de scădere a prețului apartamentelor. El explică psihologia proprietarilor care „vor să facă business” și pun prețuri exagerate.

Conform celor mai recente rapoarte, piața imobiliară din România a înregistrat o creștere a prețurilor în ultimele luni. În ianuarie 2025, prețul mediu solicitat pentru apartamentele de vânzare a fost de 1.739 euro pe metru pătrat, în creștere cu 1,7% față de decembrie 2024 și cu 15,2% față de ianuarie 2024, conform Imobiliare.ro.

Cu toate acestea, există semnale de temperare a ritmului de creștere. Numărul tranzacțiilor imobiliare din România a scăzut cu aproximativ 10% în 2024 comparativ cu 2023. La fel, în 2023, numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut cu aproape 10% față de anul precedent, indicând o posibilă stabilizare a pieței.

Șerban Trîmbițașu, cel mai popular agent imobiliar din România pe TikTok, sugerează o modalitate prin care cumpărătorii pot determina scăderea pieței imobiliare.

„Nu v-ați săturat să creșteți piața imobiliară”

„Bă frate, voi nu v-ați săturat să creșteți piața imobiliară și să vă plângeți după aia că sunt prețurile mari?” – se întreabă el retoric într-un clip pe Tiktok intitulat „E vina voastră”.

El este nemulțumit de faptul că agenții imobiliari sunt acuzați că au crescut prețul pieței.

„Într-adevăr, piața a crescut cu 15-17-20% față de anul trecut. Prețurile imobilelor, ce cumpărai anul trecut cu 80 de mii, acum nu te mai atingi sub 100. Mă uiți și la 3 camere la mine în cartier. Bă frate, tu crești, tu, cumpărătorul, crești piața pentru că dacă ai buget de 80-90 de mii și vezi un anunț imobiliar la 120, păi de ce suni? Să faci oferta de 90.000 de euro? N-o să-ți lase niciodată 30.000 de euro din preț proprietarul. Nu mai sunați! E piața mare, nu mai sunați! Așteptați să scadă! Cum ai stat până acum la maică-ta sau în chirie, mai stai un an, doi, să scadă piața!”

Trîmbițașu precizează că nu poate garanta că piața va scădea, dar măcar proprietarii care pun prețuri excesiv de mari se vor reorienta: „Dacă nu mai sunați la prețurile mari, cu siguranță va scădea, că despre asta e vorba. Prețul e dat de raportul cerere-ofertă. Cererea e mare din cauza voastră, că sunați la prețuri exagerate.”

Trîmbițașu nu este de acord cu tendința pe care o au cumpărătorii de a da vina pe agenții imobiliari pentru creșterea prețurilor: „Eu țin cu voi. Pe cuvântul meu că eu țin cu voi, pe mine nu mă afectează la comision că crește sau că scade prețul. Nu mă afectează. Diferența e atât de mică, încât nu mă interesează”.

El explică faptul că sunt două tipuri de oameni pe piață: cumpărătorul, care spune că piața e scumpă, și vânzătorul, care spune că piața e ieftină.

„Să împăcăm și capra și varza. E simplu: nu mai suna dacă ți se pare mare prețul. Nimeni! Dați share la clipul ăsta să vadă toți potențialii cumpărători, să mai stați un pic pe burtă și o să vedeți că o să scadă.”

Psihologia vânzătorului: „Nu, tată, eu vreau să fac business”

Trîmbițașu a explicat, la podcastul „Vin de-o poveste”, psihologia multor vânzător care are ca efect creșterea prețurilor.

„Orice cumpărător, dacă are un 80, 90, 100.000 de euro are și creier, se presupune, da? Dacă nu are bani pentru că a vândut terenul lu mătușa. Și având creier se uită pe mai multe oferte. Și când vede că al tău e 80 și ăla e 60, îi ia pe ăla de 60. Nu îi ia pe ala de 80. Ăla de 80 rămâne pe piață. Mai apare unul la 60, se vinde și ala, și cel de 80 tot rămâne”, explică el.

Agentul susține că existența unor oferte de apartamente de 80.000 de euro, îl ajută să le vândă pe cele cu 60.000 de euro.

Trîmbițașu spune că partea emoțională nu contează când vinzi un apartament. Și proprietarii se agață de aspectul acesta: „apartamentul meu e cel mai frumos”; „Băi, cât am muncit eu pentru el”; „Mi l-a dat Ceaușescu că am muncit pentru el o grămadă”; „Dar cum să-l vând eu cu prețul pieței? Nu, tată, eu vreau să fac business”.

„Asta în condițiile în care el nu a vândut în viața lui niciun apartament, nu știe ce e ăla business imobiliar, dar el vrea să facă. El crede că păcălește sistemul. Pe cumpărător nu-l interesează sufletul tău, îl interesează bunul pe care tu-l vinzi”, explică agentul imobiliar.

Ce spun clienții. „nu poate fi controlată aceasta piață decât prin ce spune Trîmbitasu”

Postarea lui Trîmbițașu în care îndemna potențialii clienți să nu mai sune la anunțuri cu oferte exagerate de preț a strâns circa 500 de comentarii.

„Are perfectă dreptate și el de fapt se plânge fără ca voi să înțelegeți. Aici este vorba strict de afacere ai dreptate doar că n ai înțeles afacerea. El chiar îți spune un adevăr fără ca cei mulți să și dea seama. De fapt nu mai sunt cumpărători, așa că degeaba încasează el ăia 4% din 120k dacă vinde 1 apartament pe lună. El de fapt se plânge că ar putea incasa 3% din 80k dar să vândă 15 apartamente pe lună. Te las pe tine să faci calculele”, a susținut Viorel.

„E corect ce a spus Trîmbițașu, piața crește că lumea sună, în 2012 am vândut un ap vechi, am cerut cât nu face unul nou, nimeni nu suna, am lăsat la preț, aici îi dau dreptate, prețul e dat de ofertă, dacă lumea sună pun un preț astronomic. Multe s-au scumpit pt că lumea vrea apartamente, dacă nu ar suna, nu s-ar construi așa multe și prețul materialelor ar scădea. Deci și prețul apartamentelor. Și implicit apartamentele vechi ar scădea”, relatează Alexandru.

„Atâta timp cât în România nu se mai produce nimic, nu există investiții... toată lumea își protejează banii în imobiliare. Imobiliarele nu sunt investiții, sunt doar un mod de protejare a banilor... La fel s a întâmplat în 2007,2008....prețurile în piață sunt super umflate. Practic cumperi 40 m pătrați, o garsonieră, construită pe 0,5 m pătrați de teren(atât îți revine din suprafața pe care i construit blocul) și 5,6,pereți placă de beton, cu suma de 60 000 euro.

Acest lucru poate să mai meargă 1 an, 2.....crizele imobiliare sunt ciclice.

Ce-l puțin apartamentele vechi n-au cum să mai crească... Marea creștere e din prosteala agenților imobiliari, care plătesc știri la greu, câte mii de unități vând ei....” – a explicat Mihai.

„Salariul minim pe economie este crescut fals de către stat ca să mărească punctul de amendă și salariile bugetarilor care sunt indexate în funcție de acesta. Dacă se face o recenzie reală a apartamentelor cumpărate pe București o să fiți șocați să vedeți că o mână de oameni cumpără 30% din piață, poate și mai mult. Atâta timp cât băncile vor susține cumpărarea în rate, prețul iarăși va crește. Nu poate fi controlată aceasta piață decât prin ce spune Trîmbitasu, însă este o utopie, desigur”, crede Florin.

„Într-o lume în care materialele de construcții se scumpesc de la o lună la alta, motorina/benzina se scumpește, mâna de lucru devine tot mai scumpă și mai rară (greu mai găsești pe cineva care să știe să îți renoveze o casă și mai greu să găsești la prețuri decente pe cineva care să fie și în pas cu noile metode de renovat), prețurile la ap și case nu vor mai scădea. Chemi un electrician, ți a legat 2 fire, 500 lei. Chemi un instalator, ți a pus 2 țevi din polipropilenă, 1000 lei. Faci un dulap la comandă 1000 euro, faci o bucătărie, 3000 euro. Ceri ofertă la firma de renovat...păi sub 20.000-25.000 euro materiale și mâna de lucru nu îți vă face nimeni. Și atunci de ce se mai mira cumpărătorul că ap care au min 60mp se dau cu +100k € ?”, susține un al comentator.