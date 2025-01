Bula imobiliară se fisurează, cum ne protejăm finanțele. Un cunoscut bancher explică miturile care ne fac să luăm decizii greșite

Cunoscutul bancher Radu Georgescu vorbește despre miturile legate de piața imobiliară și explică de ce luăm de multe ori decizii neinspirate și facem achiziții fără cap, în cele mai proaste momente.

Se anunță vremuri grele, avertizează cunoscutul bancher Radu Georgescu, care vorbește despre o adevărată bulă imobiliară. Într-o postare pe Facebook, cunoscutul economist spune că situația pe piața imobiliară e departe de a fi una buna.

„În ultimii ani am explicat periodic că în România este o bulă imobiliară mai mare că în 2008. Spun acest lucru din perspectiva unui tip care a fost în perioada 2008 -2011 director financiar într-o bancă. Am văzut din primul rând filmul imploziei pieții imobiliare. În perioada 2007-2008 prețurile au explodat din cauza împrumuturilor bancare. Iar în perioada 2009-2011 prețurile s-au prăbușit deoarece nu mai lua nimeni credite și nu mai cumpără nimeni apartamente”, spune expertul.

Miturile pieței imobiliare

El amintește că în România există multe mituri despre piața imobiliară, iar oamenii au în general informații puține și de multe ori eronate

„În media din România (TV, ziare) sunt multe mituri false legate de piața imobiliară. Să începem:1. „Cumpărați acum deoarece prețurile vor crește.” Prețurile din România au crescut în ultimii ani pe baza acestei afirmații spuse de agenții imobiliari. Periodic această afirmație apare și în media (TV, ziare). Oamenii au luat credite cu valoare mare deoarece le-a fost teamă că prețurile vor crește și mai mult. În timp ce agenții imobiliari spun că prețurile vor crește, toate acțiunile la companiile din imobiliare listate la bursă au scăzut cu peste 50% în ultimii 2 ani”, dezvoltă Georgescu.

Un al doilea mit este că în curând nu vor mai exista apartamente de vânzare. „2. „Cumpărați acum deoarece nu vor mai fi apartamente de vânzare”. În România sunt mai multe apartamente decât locuitori. De exemplu numărul oamenilor care locuiesc în București a scăzut cu 200.000 în 10 ani conform recensământului din 2021. 3. „Cumpărați acum deoarece apartamentele se vând că pâinea caldă”. În SUA vânzările de apartamente sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. În România sunt știri în media că vânzările cresc accelerat. Pe cine să credem?”, se întreabă retoric Radu Georgescu.

Multe mituri, puține informații reale

În continuare, el lansează un avertisment de care, spune el, ar fi bine să se țină cont în următoarea perioadă.

„Singurele informații legate de vânzările de apartamente sunt date de Agenția Națională de Cadastru. Aceștia țin evidență cărților funciare eliberate. Dar cărțile funciare se elibreaza și pentru refinanțări de credite, succesiuni , terenuri etc. În România nu știm câte apartamente s-au vândut într-o perioadă. 4.Bolovanul este de 5 ori mai mare. În anul 2008 soldul creditului imobiliar a fost de 20 miliarde lei. Și a fost deranj mare. A două banca de la acea dată, Volksbank , a dat faliment. Acum bolovanul este de 5 ori mai mare. Soldul creditului este de 110 miliarde. 5. În România nu avem habar ce înseamnă un credit ipotecar. Un credit ipotecar este o decizie financiară pe termen lung, de 20-30 de ani. În anul 2000 nu exista creditul ipotecar în România. În România nu avem habar ce înseamnă să plătești un credit timp de 30 de ani. Și cât de greu este acest lucru. Perspectivele economice se schimbă accelerat de la un an la altul. În ultimii 4 ani am avut: pandemie, război la graniță, inflație mare, creșterea dobânzilor”, mai spune el.

Intrăm într-o perioadă complicată

Radu Georgescu amintește și de „măcelul” de pe Wall Street și lansează un avertisment:

„Ieri, Bursa de pe Wall Street a pierdut peste un trilion de dolari din capitalizare din cauza unei companii chineze care se pare că a reușit să modifice modul în care funcționa AI până acum. Săptămâna trecută am fost la o conferință pe teme fiscale. Un tip m-a întrebat dacă prețurile la apartamente vor mai crește. De asemenea mi-a spus că a făcut un credit ipotecar de 200.000 euro. L-am întrebat de ce a făcut un credit atât de mare? Mi-a zis că își permite deoarece lucrează în IT. L-am întrebat până când își permite.Este sigur că își va permite să plătească rată peste 12 luni?”, adaugă fostul bancher.

Concluzia, exprimată plastic de Radu Georgescu, este că intrăm într-o perioadă cu mari turbulențe economice.

„Gravitația și economia. Toate lucrurile se miscă în Univers datorită gravitației. Orice lucru se miscă pe Pământ datorită economiei. Iar economia pe această planetă înseamnă bani. Intrăm într-o perioada în care devine foarte important să înțelegi cum funcționează economia”, încheie Radu Georgescu.