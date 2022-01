Virgil Popescu, despre protestele angajaţilor ALRO Slatina: Pot încheia singuri contracte de energie electrică. Am modificat legea anul trecut

„Alro Slatina va avea parte de sprijinul meu! Astăzi am avut o întâlnire cu liderii sindicatului Liber Alro, Sindicatul Prelucrarea Aluminiului şi Sindicatul Alroproduct pentru a le transmite că îi voi sprijini să reia producţia. Totodată, alături de colegii din Guvern la sfârşitul anului am modificat cadrul legislativ cu privire la posibilitatea incheierii contractele Bilaterală bursiere şi extrabursiere. Mai mult chiar, companiile producătoare de stat au obligaţia ca minim 40% din producţie să o vândă în afara pieţelor PZU, ID şi echilibrare astfel încât va fi energie disponibilă pentru consumatorii industriali. În plus, vom asigura o predictibilitate a preţului pe termen lung. Nu lăsăm pe nimeni în urmă.", a declarat Virgil Popescu.