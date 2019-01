Vâlcov nu are card şi nici conturi la bănci: Cunosc atât de mulţi oameni care au bani în cont şi-au rămas fără ei. Ce a spus despre BNR

Darius Vâlcov, consilierul premierului pe economie, primeşte salariul în plic, deoarece nu are cont la nicio bancă, conform propriilor declaraţii făcute duminică seara, într-o emisiune TV, notează Mediafax.

„Nu”, a răspuns Darius Vâlcov, întrebat într-o emisiune la Antena 3, dacă are card sau cont la vreo bancă. „Da, în plic. Vine plicul. Da (în mână - n.red.). Se mai poate”, a mai spus Vâlcov, despre cum îşi primeşte salariul.

În schimb, pentru a face rezervări online, atunci când pleacă în vacanţă, apelează la prietena lui, a afirmat Vâlcov la Antena 3.

„Cunosc atât de mulţi oameni care au bani în cont şi-au rămas fără ei, pentru că i-au mâncat comisioanele. Aveau 500 de euro şi după zece anii nimic, că sunt mari comisioanele”, a susţinut Vâlcov.

Premierul Mihai Tudose nu avea nici el card şi îşi primea salariul în acelaşi mod, a confirmat consilierul premierului.

”BNR este responsabilă de fluctuaţia cursului şi e datoria ei. Românii nu au fost stresaţi când luau împrumuturi cu 7% dobândă şi la depozite aveau 1%? Românii nu au fost nervoşi pe lăcomia acestor bănci care 30 de ani au dus-o bine în România? Trebuie tăiată macaroana firmelor care se lăcomesc. Acest proces nu s-a terminat. Nu dăm înapoi. Ordonanţa nu va fi abrogată sau modificată”

”Consiliul Fiscal, făcut de Băsescu. S-au gândit să pună pe cineva acolo pe nouă ani. Pe cine au pus? Economistul Raiffeisen. Doar nu puteau să pună de la CEC. Şi nu avizează. De fiecare dată când iese şi spune că România nu face veniturile, când s-au tăiat pensiile şi salariile a fost foarte bine. Pieţele externe reacţionează. Mare atenţie că am făcut veniturile. Dar aşa e mereu când vine PSD la guvernare. Când a fost Cioloş, n-a zis nimic. Hop, veniturile au scăzut cu 10 miliarde. Consiliul Concurenţei. Cine punea preşedintele? Consiliul Fiscal. De la BCR nu ar putea să pună preşedintele? Am dat un exemplu. Nestle au zis hai să plecăm. Să dăm 2080 de lei salariul minim? Un tratament fair înseamnă şi la bine şi la greu. Din păcate noi am făcut exces de fair-play, în dauna capitalului autohton”

”Fibra este patriotică, nu naţionalistă. Asta cerem BNR. Nu sunt suficient de patrioţi. Interesul românilor trebuie să fie pe primul loc, nu interesul BNR”

”Acest nivel al ROBOR, când există lichiditate, trebuie să coboare. Au existat astfel de momente şi în această lună, dar din întâmplare a venit cineva şi le-a luat pe toţi şi ROBOR nu a scăzut. BNR a venit şi i-a luat. De ce a simţit nevoia să intervină?”

”Soluţia există şi a fost introdusă în ultima OUG. Le-a scăpat marilor artişti. Există o obligaţie acolo. Faimosul Consiliu al Concurenţei să nu mai tărăgăneze. OUG spune aşa: în trei luni trebuie să dai primele indicii şi în şase rezultatul final. Şi ministrul Finanţelor este pregătit să ceară intervenţia Consiliului Concurenţei, să vedem dacă există vreo înţelegere. Domnul Zamfir a fost aici şi a arătat cum în 2008 au dat-o pe faţă această tendinţă. Acum vor fi obligaţi să prezinte în şase luni raportul final”

”Persoanele solicitate de Parlament şi care nu se prezintă ar trebui să nu mai poată ocupa funcţii publice, o perioadă limitată sau nelimitată. Ar trebui să fim mai exigenţi”

”Vedeam nişte colegi de la USR la televiziunea care nu plăteşte taxe că spuneau că nu se poate aşa ceva. Dacă vă uitaţi la cifre, vedeţi că se poate”

”La căi ferate au crescut cu 52% numărul kilometrilor reabilitaţi”

”Ne propunem ca bugetul Ministerului Educaţiei să crească cu 50%. Şi o creştere aproape la fel de mare pentru CNAS şi Ministerul Sănătăţii”

”În Legea insolvenţei, pe baza ei, s-a mers în instanţă cu mai multe companii. Instanţa a dat câştig de cauză companiilor. De această dată ne luptăm şi cu o parte a instanţelor, care consideră că unele companii pot trăi fără să plătească taxe. Şi fac şi concurenţă”

”Firmele în insolvenţă aduc o gaură la bugetul de stat de două ori mai mare decât alocaţiile care se plătesc”

Despre finanţarea ONG-urilor

”Curtea de Conturi a UE au dat o recomandare privind modul în care au fost cheltuiţi banii cu ONG-urile. Acest raport ne-a parvenit şi nouă şi săptămâna aceasta urmează să lucrăm pe acest raport şi să demarăm controalele. Lucrurile sunt grave, din ce am apucat să mă uit”

”Oriunde te uiţi de la Guvern, găseşti o gaură pe care trebuie să o acoperi. O sută de şacali pe carnea aia. Trebuie să astupăm marile găuri negre şi sigur se ajunge şi la problema aceasta”

Despre posibilitatea ca Mugur Isărescu să primească un nou mandat la conducerea BNR

”Cred că este bine ca fiecare să se gândească la ce are de făcut, la cariera lui, uneori e bine să lăsăm locul şi altora. Este părerea mea personală”.