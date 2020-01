Sindicatul ANAF, despre concedieri: Cine va mai face colectarea? Cîţu ar trebui să se consulte cu partenerii sociali

„Atragem atenţia tuturor factorilor de decizie că actuala intenţie a guvernanţilor de reorganizare a ANAF prin reducerea de posturi creează o stare generală de nemulţumire a personalului din sistem, acutizată în timp de această permanentă reorganizare a ANAF, subiect preluat de fiecare partid politic ajuns la guvernare. Această stare generală de nemulţumire şi stres în rândurile salariaţilor are un efect contrar celui urmărit de către guvern, şi anume un efect negativ în colectarea veniturilor bugetare", se precizează în comunicatul Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală "Solidaritatea".

Organizaţia atrage atenţia că în sistemul instituţional al finanţelor publice exista o lipsă acută de personal, care generează o suprasolicitare a personalului şi o încărcare în exces a sarcinilor de serviciu, care, implicit, duc la scăderea randamentului instituţional şi la producerea unor efecte nocive asupra stării de sănătate a colegilor noştri.

"Tăierea posturilor din ANAF se vrea a fi realizată sub pretextul informatizării şi modernizării acestei instituţii. Paradoxal, 'informatizarea' ANAF începe cu reducerea de posturi, aspect similar cu anul 2013, când, sub acelaşi pretext, modernizarea ANAF şi desfiinţarea Gărzii Financiare, un număr semnificativ de inspectori fiscali cu vechime şi experienţă au fost eliminaţi din sistem.

Locurile astfel vacantate prin reorganizarea ANAF nu au fost de un real folos în modernizarea instituţiei, chiar contrar, locurile vacante au fost ocupate în anii următori prin transfer de la alte instituţii (funcţionari publici fără experienţă în sistemul fiscal)", se precizează în comunicatul FSAS.

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Fiscala "Solidaritatea" susţine că, pentru a combate în mod eficient evaziunea fiscală, pe lângă informatizarea instituţiei şi implementarea unui nou sistem de analiza de risc, este necesară şi o depolitizare a acestei agenţii de administrare fiscală, precum şi crearea unui climat stabil în rândurile personalului angrenat în colectarea veniturilor bugetare şi combaterea fenomenului de evaziune fiscală.

"FSAF 'Solidaritatea' recomandă ministrului Finanţelor Publice - dl. Florin Cîţu, finalizarea procesului de informatizare al instituţiei publice în cauză, iar ulterior, în baza unei analize aprofundate şi cu consultarea partenerilor sociali, corelarea activităţilor digitalizate cu numărul optim de personal", se precizează în comunicatul semnat de preşedintele sindicatului, Dan Bucur.

Cîţu: Restructurarea se va face până în mijlocul verii

Reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) va fi finalizată până în vară, urmând să fie concediate peste 2.000 de persoane, a anunţat marţi ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, precizând că odată cu informatizarea instituţiei nu va mai fi nevoie de atât de mult personal.

Potrivit acestuia se vor elimina 150 de posturi de conducere şi a aproape 2.000 de posturi din structură.

"În ANAF apare un departament la care ţin foarte mult, un departament de statistică care este ceva pe care cam toate ţările le au. Acolo se va face, de fapt, analiza de risc. Acest lucru îl vor face algoritmi şi statisticieni, nu oameni care cunosc oameni şi au inamici sau prieteni.

Reorganizarea ANAF înseamnă, în acelaşi timp, eliminarea a 150 de posturi de conducere şi a aproape 2.000 de posturi din structură. De asemenea, înseamnă Antifrauda care trece sub Inspecţia Fiscală, deci trei vicepreşedinţi în loc de patru.

Rămâne discuţia despre Vamă, dar şi acolo vor fi schimbări. Pe de o parte, vreau să fac economii, pentru că odată cu informatizarea ANAF nu o să mai am nevoie de atât de mult personal. Vreau ca, până la jumătatea anului, ANAF să fie informatizat. Vorbim despre casele de marcat, o chestiune aşa de simplă... Să legăm casele de marcat la sistemul ANAF. Am făcut tot sistemul privat să cumpere case de marcat sofisticate, dar ANAF nu are sistemul gata. A trebuit să prorog acest lucru, pentru că altfel trebuia să dau amenzi oamenilor. Trebuie să mergem în CSAT pentru a grăbi lucrurile. Obiectivul meu este să ai maxim un control pe an, complex", a spus Cîţu.

Ministrul de resort a punctat, în acelaşi timp, că procesul de informatizare al ANAF trebuie grăbit, pentru că România este ruşinea Europei la acest capitol.

"Evaziunea fiscală este o problemă despre care se vorbeşte an de an. Bugetul este construit conservator, nu am supraestimat veniturile. Dacă e ceva în plus, fantastic, dar nu vreau să ajung acolo. Singura soluţie pe care o văd de a creşte veniturile la buget este informatizarea. Este cea mai onestă şi cea mai simplă soluţie, pentru că nu foloseşte subiectivismul uman. Ce să fac? Să iau armatele de la antifraudă şi ANAF să le trimit peste oameni? Mie îmi trebuie un sistem care să lucreze fără subiectivism şi să aducă bani la buget.



Am două obiective cu CSAT-ul: evaziunea fiscală este o problemă de securitate naţională şi în al doilea rând trebuie să grăbim procesul de informatizare. Am rămas singura ţară, ultima ţară. Bulgaria, Polonia, Ungaria, toţi ne-au luat-o înainte în ceea ce priveşte informatizarea ANAF. Suntem de ruşinea Europei. Tot sectorul privat este informatizat. Cum ieşi din sistemul public şi te duci în privat, vezi asta", a precizat şeful de la Finanţe.