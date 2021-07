Redeschiderea Aeroportului Băneasa se amână. Motivul pentru care lucrările au fost prelungite cu încă două luni

„La Aeroportul Băneasa - a fost aprobată o prelungire. Am stat la masă cu toţi antreprenorii - au apărut nişte cerinţe de securitate vizavi de benzile de bagaje în plus şi, ţinând cont că nu avem încă trafic ca să ne sufocăm şi să fim nevoiţi să deschidem Băneasa - nici cererea actuală nu e mare, am decis să ne asumăm o prelungire ca proiectul să iasă din punct de vedere al normelor şi al legislaţiei în regulă. Prelungirea este de două luni. Estimăm undeva în toamnă să facem recepţia", a spus Peşteşan, la „Ziua Porţilor Deschise", potrivit Agerpres