Primăriile pot accesa fonduri pentru dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, a lansat luni, 27 iulie, în consultare publică ghidul solicitantului „Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final”.

Apelul, în valoare de 235 milioane de euro, prevăzut a fi lansat pe 17 august, permite dezvoltarea reţelei de gaze naturale încă din această perioadă de programare, urmând ca procesul să continue şi în viitorul exerciţiu financiar multianual 2021-2027 până la un cuantum total de 1 miliard de euro.

Condiţia este ca primăriile, singure sau în asociere cu mai multe autorităţi publice locale, să asigure racordarea la reţeaua de gaze a cel puţin câte 1.000 de gospodării pentru fiecare proiect şi să modernizeze infrastructura existentă acolo unde aceasta există. Eligibile sunt şi Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară care au ca obiect de activitate serviciul de utilitate publică de alimentare cu gaze naturale a populaţiei.

Activităţile finanţate din cele 235 de milioane de euro alocaţi din actualul exerciţiu financiar sunt: construirea reţelelor inteligente de distribuţie gaze naturale, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente funcţionalităţilor inteligente; construirea staţiilor de reglare, măsurare şi predare a gazelor naturale şi a racordului la Sistemul de Transport existent exclusiv în scopul alimentării unei reţele inteligente de distribuţie propusă printr-un proiect; c onstruirea reţelelor interioare de distribuţie a gazelor naturale pentru clădirile administrative publice branşate la reţeaua inteligentă distribuţie a gazelor naturale propusă prin proiect (clădirea primăriei, centre sociale, şcoli etc.) în cadrul cărora se desfăşoară activităţi non – economice; construirea branşamentelor pentru consumatorii casnici până la limita proprietăţii publice.