Ministrul Agriculturii: Sudul şi Sud-Estul României se află într-un proces de deşertificare

De asemenea, el a mai precizat că până la finalul acestui an România va avea o suprafaţă de 2,2 milioane de hectare în sistemul de combatere a grindinei.

Adrian Chesnoiu a fost prezent, vineri, la evenimentul dedicat Zilei Mondiale pentru Combaterea Deşertificării şi Secetei, organizat de Administraţia Naţională de Meteorologie.

El a precizat că sudul şi sud-estul României se află într-un proces de deşertificare.

“Vedem cum s-au schimbat lucrurile în aceşti ultimi 32 de ani dacă facem o analiză cu privire la sudul României sau în zonele cu un potenţial foarte mare agricol. Partea de sud, partea de sud-est, partea de est chiar este supusă unui proces continuu de deşertificare, de sărăcire a solului şi cred că este extrem de important ca măsurile pe care le vom lua în viitor să schimbe această direcţie, să putem să modificăm la 180 de grade situaţia în care ne aflăm astăzi şi practic direcţia în care se întâmplă aceste lucruri. Nu este foarte uşor pentru că, din păcate, sunt componente ale unor mijloace prin care se pot combate efectele schimbărilor climatice şi mă refer aici la sistemul de irigaţii pe care îl aveam la nivel naţional şi era prezent pe o suprafaţă de aproximativ trei milioane de hectare în trecut, astăzi mai putem vorbi de o suprafaţă viabilă la irigat de un un milion 300 de mii de hectare”, a explicat ministrul Agriculturii.

El a anunţat că a fost prelungit programul de reabilitare a sistemului de irigaţii.

“Am reuşit în ultima perioadă să modificăm Legea îmbunătăţirilor funciare. Am prelungit programul naţional de reabilitare a sistemului de irigaţii principal, cu o alocare consistentă 1,5 miliarde de euro de la 1,1 miliarde. Am mărit perioada de implementare a programului să facem posibilă implementare a proiectelor pe care le avem în momentul de faţă la nivelul Ministerului Agriculturii şi ANIF. Dar mai mult decât atât în plan naţional strategic viitor ceea ce reprezintă planul care guvernează practic gestionarea fondurilor europene pe care România le are la dispoziţie în exerciţiul financiar 2023 - 2027 să alocăm 500 de milioane de euro pentru reabilitarea sistemului secundar de irigaţii, pe de o parte, iar din aceştia 100 de milioane sunt destinaţi sistemelor locale, micro-sistemelor locale de irigaţii la nivelul fermei”, a mai transmis Adrian Chesnoiu.

El a adăugat că investiţiile continuă şi în sistemul de combatere a grindinei.

“Avem nevoie de investiţii în stimularea precipitaţiilor şi în sistemele de combatere a grindinei. Este un sistem care s-a pus la punct în România, începând cu anii 2020, sistemul de combatere a grindinei şi de stimulare a precipitaţiilor, a crescut destul de lent cu o explozie, dacă aş putea folosi acest termen, a investiţiilor şi a dezvoltării acestui sistem în perioada 2017 - 2019. În prezent, avem 94 de puncte de lansare pentru combaterea grindinei, avem, în momentul de faţă în lucru alte 12 puncte astfel încât să ajungem la finalul anului 2022 cu o suprafaţă acoperită de 2,2 milioane hectare şi cu 106 puncte de lansare a rachetelor de combatere a grindinei”, a mai afirmat ministrul Agriculturii.