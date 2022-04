Marius Budăi, despre noua lege a pensiilor: Asumarea în PNRR este că va fi adoptată până la sfârşitul anului, cel târziu în primul trimestru al anului 2023

Marius Budăi a explicat că noua lege a pensiilor şi a asigurărilor sociale nu este neapărat o lege a PSD, ci a fost creată împreună cu specialiştii din Casele Judeţene de Pensii.

„În momentul când am intrat la guvernare, am avut câteva linii roşii sub care nu am vrut să trecem, una dintre ele a fost acel pachet social implementat în ianuarie şi a doua a fost legea salarizării şi cea a pensiilor. Am scris foarte clar în programul de guvernare că nu renunţăm la Legea 127. Mi se solicită de tot mai mulţi directori de Case de pensii din ţară să nu renunţ la această lege, pentru că am explicat foarte clar şi eu şi colega mea, Olguţa Vasilescu, că nu este neapărat o lege a PSD. Este o lege făcută de noi, gândită în prima fază de noi, iar eu provin dintr-o Casă de pensii, am fost director la Casa de pensii Botoşani, e făcută cu fiecare specialist din fiecare Casă de pensii judeţeană”, a declarat Marius Budăi.