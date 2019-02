INS: În 2018, economia a crescut cu 4,1%, mai puţin decât estimase Comisia de Prognoză

Produsul intern brut în trimestrul IV 2018 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,7% comparativ cu trimestrul III 2018, iar faţă de acelaşi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,1% pe seria brută şi de 4,0% pe seria ajustată sezonier, a anunţat joi Institutul Naţional de Statistică.

Evoluţia de anul trecut confirmă decelerarea la aproape jumătate faţă de ritmul din 2017 şi face greu plauzibilă o revenire la creşterea pe care se bazează coaliţia de guvernare- 5.5% pentru acest an, în condiţiile în care principalii parteneri comerciali ai României trec printr-o perioadă de încetinire a economiilor lor.

INS inventariaza evolutia PIB in 5 cicluri: datele semnal, apoi datele provizorii (I), date provizorii (II), date-semidefinitive si in final, dupa circa doi ani, datele definitive. Comunicatul de joi reprezinta datele semnal, urmand ca in 7 martie INS sa publice datele provizorii (I).

La nivel naţional, Comisia de Prognoză estima pentru 2018 o creştere economică de 4,5%, cel mai mare avans al PIB urmând să fie consemnat în regiunea Sud-Vest Oltenia, cu 5,9%, urmată de Sud-Est şi Sud Muntenia, cu 5,6%, iar cel mai redus în Vest, cu 2,9%. Pentru regiunea Bucureşti - Ilfov, CNSP estima o creştere a PIB de 3,2% în 2018 şi 5,2% în 2019.

