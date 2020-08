Guvernul lansează un nou program „Fotovoltaice”, deşi nu au început plăţile nici la cel de anul trecut VIDEO

„În cadrul programului „Reclădim România” a fost inclus un program pentru sprijinul IMM în ceea ce priveşte finanţarea investiţiilor în surse de energie regenerabile.

Ministerul Economiei a propus în primă lectură o Ordonanţă de Urgenţă Programul Electric UP. Este vorba despre o schemă de finanţare a investiţiilor realizate de IMM pentru instalarea de echipament pentru producerea energiei electrice prin panouri fotovoltaice şi instalarea de staţii de încărcare a maşinilor electrice.

Valoarea maximă a sprijinului este de100.000 de euro, iar schema are un buget de 200 de milioane de euro”, a declarat Ionel Dancă.

Potrivit informaţiilor obţinute de „Adevărul”, deşi Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost lansat în urmă cu doi ani, iar înscrierile au demarat în luna septembrie a anului trecut, până în prezent persoanele fizice nu au primit niciun leu din cei 20.000 de lei promişi de Executiv.

În urmă cu o săptămână, organizaţia nonguvernamentală Greenpeace acuza Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) că a blocat timp de doi ani instalările de sisteme fotovoltaice din România, din cauza „incompetenţei administrative”.

„Administraţia Fondului pentru Mediu a tergiversat constant derularea programului. Casa Verde Fotovoltaice a fost oprit iniţial sub scuza unei fraude informatice nedovedite. Apoi au urmat mai multe amânări de luni de zile în evaluarea dosarelor şi publicarea rezultatelor contestaţiilor. După un an şi jumătate de la începerea oficială a programului, scopul declarat în ghidul de finanţare - „creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră” - a fost în totalitate ratat”, considera Greenpeace la 18 august.

„Am promovat programul, am discutat cu zeci de clienţi, am pregătit dosarele (multe scanări, încărcări de fişiere, verificări etc.).

Din 2019 până azi nu am încasat nici măcar un leu pentru toate eforturile depuse şi aproape am intrat în faliment! Nu s-a dorit acest program şi nimeni din AFM nu a fost alături de instalatori şi de viitorii prosumatori pentru a obţine aceste fonduri europene. Fonduri europene nerambursabile pe care AFM nu a fost în stare să le pună la dispoziţia românilor!” declara atunci Ionuţ Chiriac, proprietarul unei mici firme de instalaţii electrice din Iaşi.

Greenpeace România a mediat în 17 august prezentarea unei opinii legale de către un avocat, pentru că zeci de oameni şi-au anunţat intenţia de a da în judecată AFM.