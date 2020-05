Cumpărături livrate prin Poşta Română. Ce mare supermarket vine cu această ofertă

În prima etapă, serviciul va fi disponibil în municipiul Suceava şi localităţile limitrofe, iar prin intermediul noii opţiuni, clienţii vor putea comanda alimente la temperatură ambientală, dar şi produse nealimentare, din toate categoriile listate pe auchan.ro, cu o greutate maximă a comenzii de 30kg. În perioada următoare, compania va extinde treptat această opţiune la nivel naţional. Comenzile astfel expediate sunt monitorizate în sistem Track&Trace pe tot fluxul de livrare. Salariaţii poştali contactează destinatarul, indicând intervalul orar pentru livrare, şi fac livrarea comenzilor la adresa indicată. Destinatarul confirmă primirea prin semnatură pe formularul AWB, iar factorii poştali încasează contravaloarea trimiterii.

„Parteneriatul cu Poşta Română, pe care îl apreciem foarte mult, vine ca urmare a dezvoltării accelerate a activităţilor de ecommerce ale Auchan Romania din ultima perioadă. Astfel, în cadrul magazinului online auchan.ro am extins gamele de produse, am introdus şi standardizat noi servicii, lucrăm cu mai mulţi operatori de livrare, pe diverse categorii, fresh sau generale, şi am pus în funcţiune un sistem de customer care, toate pentru a răspunde cât mai bine nevoilor şi aşteptărilor clienţilor, mult crescute în această perioadă. Poşta Română ne va ajuta, o dată în plus, să ducem „diferenţa Auchan” în toate colţurile României”, a declarat Tiberiu Dăneţiu, Director Marketing Auchan Retail România.

„Ne bucurăm că, începând de astăzi, suntem parteneri cu unul dintre cei mai mari retaileri de pe piaţa din România. Dezvoltarea produsului StaiAcasă se încadrează în strategia Poştei Române de a creşte cota de piaţă pe segmentul de livrare a mărfurilor comandate on-line. Strategia noastră şi, în special acest produs, valorifică potenţialul reţelei poştale care numără peste 5.500 de subunităţi pe întreg teritoriul naţional”, a declarat Gina Budeanu – Directorul Direcţiei Strategii şi Politici de Dezvoltare, Poşta Română.

Ţinând cont de contextul actual, ambele companii afirmă că se asigură că întregul flux de pregătire şi livrare a comenzilor respectă condiţii stricte de siguranţă sanitară, implementând o serie de măsuri de prevenire şi limitare a răspândirii virusului. Astfel, pregătirea comezilor în magazinele Auchan are loc în deplină siguranţă, angajaţii fiind instruiţi cu privire la purtarea măştilor şi a mănuşilor, precum şi în ceea ce priveşte dezinfectarea cărucioarelor şi a cutiilor de ambalare.

În egală măsură, angajaţii Poştei Române vor păstra distanţa de 2 metri faţă de persoanele aflate la domiciliu sau în autoizolare cărora urmează să li se distribuie alimentele. De asemenea, aceştia nu vor intra în locuinţa clienţilor, distribuirea realizându-se la uşă/poartă. Factorii poştali dedicaţi care distribuie comenzile sunt echipaţi cu măşti, şi mănuşi. Totodată, flota auto dedicată cu care se realizează distribuirea de alimente este dotată cu dezinfectant de mâini şi cu dezinfectant de suprafeţe.