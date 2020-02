Bode: Avem 134 de kilometri de şantiere de autostrăzi şi drumuri expres deschise. Dacă le finalizăm în acest an, ne rămân bani europeni şi pentru alte lucrări

„Pe Titlul 58 fonduri europene în acest an avem 6,4 miliarde de lei, aşadar suficienţi bani încât să plătim toate lucrările care se vor realiza în acest an. Avem 134 de kilometri de şantiere de autostrăzi şi drumuri expres deschise în România, dacă le-am finaliza pe toate în acest an ne-ar rămâne bani europeni pentru a plăti şi alte lucrări realizate”, a spus Lucian Bode, vineri, la Craiova, unde vizitează uzina de autovehicule Ford.

Lucian Bode a catalogat drept „o mare minciună” afirmaţiile fostului ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu, potrivit cărora antreprenorul care execută lucrările la tronsonul rutier Sibiu - Piteşti lucrează pe banii asiguraţi de către fostul guvern PSD.

„În mai, respectiv septembrie, au fost alocaţi 15,4 milioane lei de către vechiul guvern, iar în noiembrie-decembrie noi am alocat 76,7 milioane de lei pentru tronsonul 1, respectiv tronsonul 2 al drumului expres Craiova-Piteşti”, a spus Bode.

Acesta a precizat că în luna noiembrie ministerul de resort a semnat ordinele de execuţie pentru cele şapte secţiuni ale tronsonului 2, care ar urma să aibă 40 de kilometri, iar antreprenorul are „şanse foarte mari” să finalizeze variantele ocolitoare ale localităţilor Balş şi Slatina înainte de termenul stabilit, care este luna iunie a anului 2021.

În ceea ce priveşte tronsoanele 3 şi 4 ale autostrăzii, ministrul a declarat că până pe 24 februarie sunt aşteptate ofertele pentru realizarea acestora.

„Noi, ca şi beneficiari, ne-am făcut datoria faţă de antreprenor, am respectat clauzele contractuale şi am plătit avansul pentru toate cele trei sectoare din tronsonul 1", a spus Bode spunând că va cere antreprenorului „să se mobilizeze”.