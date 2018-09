Romgaz a înregistrat în prima jumătate a acestui an o marjă a profitului net de 32,2%, mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului trecut (40,5%). Cauzele pentru acest rezultat sunt taxelor mai mari plătite, compuse din redevenţe şi din impozitul pe veniturile suplimentare, reducerea consumului de gaze naturale, diminuarea tarifelor de înmagazinare şi activitatea mai redusă de producţie a energiei electrice. Cu toate acestea, Romgaz a investit în primul semestru al acestui an 653 de milioane de lei, adică de trei ori mai mult decât în aceeaşi perioadă, dintr-un plan de investiţii total de 1,6 miliarde de lei estimat pentru 2018.

Ce planuri de dezvoltare are Romgaz

Adrian Volintiru, directorul general al Romgaz, a explicat că priorităţile companiei vor fi canalizate spre investiţiile în centrala de la Iernut, care se ridică la 269 de milioane de euro şi pe activităţile de explorare şi recuperare a zăcămintelor onshore care sunt, deja, în producţie.

Aici se construieşte noua centrală electrică de la Iernut, care va funcţiona pe bază de gaze naturale

În prezent, Romgaz exploatează 148 de zăcăminte comerciale cu o medie de 0,45 de miliarde de metri cubi, dar fără descoperirea de la Caragele.

Activitatea din Marea Neagră reprezintă un pionierat însă, o decizie de a analiza implicarea Romgaz în alte perimetre va depinde de forma finală în care Parlamentul va adopta Legea Offshore.

Managementul companiei a adăugat, însă, acestui plan, şi alte posibile zone în care Romgaz ar putea să îşi diversifice activitatea.

După centrala de la Iernut, Romgaz ar dori să se implice în construcţia unei unităţi noi de producţie a curentului electric la Mintia. În prezent, acolo există o centrală care funcţionează pe bază de cărbune, care aparţine, însă, de Complexul Energetic Hunedoara.



O altă zonă în care Romgaz ar vrea să investească este producţia de energie verde bazată pe eoliene şi fotovoltaice.



Implicarea companiei pe piaţa de îngrăşăminte este un alt deziderat, însă nu este clar dacă Romgaz va achiziţiona un nou combinat sau se va folosi de creanţele pe care le are de încasat de la InterAgro.



La finalul conferinţei de presă, l-am întrebat pe directorul general al Romgaz ce efecte ar fi avut asupra profitului înregistrat de Romgaz plafonarea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă, care sunt avantajele centralei de la Iernut şi în ce condiţii Romgaz îşi va muta atenţia şi spre exploatarea altor perimetre din Marea Neagră.

„Dacă vrem să discutăm despre independenţa energetică a României, trebuie investiţii!“

Adevărul: Care sunt avantajele centralei de la Iernut în competiţia cu regenerabilele?

Adrian Volintiru: Consider că nu suntem într-o concurenţă cu energia regenerabilă. Prin centrala de la Iernut, noi avem o cotă de piaţă de 2.95% din producţia de energie electrică a României. De-asemenea, consider că suntem un factor care poate ajuta în drumul strategic pentru asigurarea independenţei energetice. Pe de altă parte, beneficiem că nu avem fluctuaţii, nu stăm după vânt, după soare, ci pur şi simplu avem acces la sursa de gaze naturale. Centrala are o mare flexibilitate. Poate să ruleze între 74Mw şi 430 de Mw oricând şi contribuie la reglarea sistemului energetic naţional, ceea ce, iarăşi, este un mare avantaj. Este o investiţie benefică pentru toată lumea.

Adevărul: Cum apreciaţi dumneavoastră profitul realizat de Romgaz? Întreb acest lucru în contextul proiectului de lege prin care se dorea plafonarea preţului de achiziţie al gazelor din producţia internă. Ce efecte ar fi avut o asemenea decizie?

Adrian Volintiru: Nu ar fi de dorit o asemenea măsură, deoarece, în primul rând, ceea ce cred că trebuie să intereseze pe toată lumea, pentru că am trecut de etapele vechi, este piaţa concurenţială şi respectarea ei. În al doilea rând, preţurile la gaz sunt foarte mici faţă de restul ţărilor, chiar din proximitate. În al treilea rând, vă spun cu tristeţe că această investiţie de 269 de milioane de euro (n.r. investiţia de la centrala Iernut) este cea mai mare făcută de statul român în ultimii 10 ani. Ce înseamnă asta? Niciodată companiile nu au avut profitabilitatea necesară să susţină proiecte de investiţii de asemena anvergură, sustenabile. Dacă vrem să discutăm despre independenţa energetică a României trebuie investiţii. Cine să le facă?! Despre asta vorbim! Şi mai trebuie să discutăm despre un aspect pe care l-am uitat: Romgaz are acţionari străini în proporţie de 30%. Aceştia sunt interesaţi de cotaţia acţiunilor Romgaz. Nu putem să discutăm de listare ca să putem face din Romgaz o întreprindere de ajutor.

Adevărul: Sunteţi mulţumit de zestrea de zăcăminte actuală? S-a făcut suficient cu tehnologia actuală pentru recuperarea zăcămintelor?

Adrian Volintiru: Este prima noastră direcţie de investiţie. Ideal ar fi să avem mult mai multe descoperiri pentru a asigura predictibilitatea mult mai mult timp de-acum încolo. Ceea ce facem noi este ca tot timpul să căutăm noi zăcăminte pentru a putea înlocui ceea ce exploatăm. Recent, am demarat o acţiune de a identifica o tehnologie de a face partea seismică şi de a identifica posibilele resurse de gaz. Noi credem că există sub pungile de sare şi vrem să continuăm pe această direcţie. Suntem foarte interesaţi şi chiar s-ar putea să devină o oportunitate extraordinară. Suntem optimişti.

Adevărul: Există un interes din partea Romgaz şi pentru alte perimetre în Marea Neagră? Veţi continua, în acest sens, parteneriatul cu LukOil, veţi căuta alt partener sau veţi încerca singuri?

Adrian Volintiru: Este vorba, într-adevăr, şi despre alte perimetre care ar putea să ne prezinte un interes. Ca şi în cazul altor investiţii, acestea sunt non-core business, pentru că atunci când îţi lipseşte know how-ul, ai un handicap. Atunci, trebuie să îl suplineşti, cumva. Parteneriatul cu LukOil va continua, dar acolo, noi suntem un jucător inactiv. Absolut tot programul de explorare îl face LukOil, noi suntem doar acţionari minoritari. Deocamdată, nu se modifică această setare.

Adevărul: Dar, pe viitor, vă doriţi să deveniţi un jucător activ?

Adrian Volintiru: Sunt două aspecte care ne interesează. În primul rând, este vorba despre identificarea unor resurse viabile pentru că am văzut, în ultima vreme, o oarecare reticenţă. În al doilea rând, este vorba despre adaptarea a Legii Offshore. Este foarte important ce se întâmplă în viitor. Aşa că vom aştepta să vedem în funcţie de modificarea strategiei.

Adevărul: Aţi setat un timming pentru intrarea pe piaţa de îngrăşăminte? Care este procedura de recuperare a creanţei de la InterAgro? Cum ar fi definit acest plan?

Adrian Volintiru: Cercetăm dacă există o oportunitate de a investi. Aşa cum am precizat, Romgaz nu mai este în situaţia din anul 2013, atunci când, de exemplu, a preluat Iernut. Nu preluăm un combinat doar ca să preluăm ceva din datorie, deoarece, pasul următor, pe lângă creanţa de la Iernut, ar urma o sumedenie de alte costuri pe care noi nu le ştim în momentul de faţă. În plus, nici aici nu avem un know how adecvat. Atunci, cercetăm în ce măsură există o oportunitate.

Adevărul: Ce a lipsit din planul Romgazului de a se extinde în afara graniţelor?

Adrian Volintiru: Bine, e vorba şi despre calitatea parteneriatelor care s-au încheiat, dar şi despre percepţia publică faţă de acele proiecte. Nu s-a făcut o analiză atentă a tuturor factorilor pentru a identifica oportunitatea şi eficienţa intrării pe alte pieţe. Dacă vom mai privi spre alte pieţe, vom privi spre alte pieţe.