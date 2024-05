Soluții alimentare prietenoase cu planeta: cum ar putea rezolva americanii invazia de insecte

17 state din America sunt sau vor fi invadate de insecte, după mai bine de 10 ani de hibernare, existând chiar și site-uri care monitorizează apariția acestora și care pot întocmi o „hartă a invaziei”

În această primăvară, puieții de cicade, Brood XIX de 13 ani și Brood XIII de 17 ani, se vor târî de la sol simultan în partea de est și sud a Statelor Unite.

Cicadele Brood XIX au fost observate de utilizatori în mai multe state din sud-estul și vestul central, inclusiv în Missouri, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Tennessee, Kentucky, Virginia și Illinois, potrivit Cicada. Safari , o aplicație de urmărire a cicadelor dezvoltată de Universitatea Mount St. Joseph din Cincinnati, Ohio.

Dar pentru bucătarul Joseph Yoon, nu va fi prima dată când cicadele sunt în meniu, scrie npr.org. „A început inițial când am gătit niște insecte pentru un proiect de artă”, spune Yoon.

Yoon este un avocat al Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă al ONU . El este, de asemenea, fondatorul Brooklyn Bugs, un grup de ambasadori ai insectelor comestibile care sunt pasionați de consumul de insecte, educație și conștientizarea climei.

Odată cu sosirea a trilioane de cicade anul acesta, Yoon se pregătește să gătească câteva rețete gustoase, cum ar fi cicadele prăjite cu tempură și kimchi de cicada. Cu ingredientele și preparatul potrivit, spune el, gustul nu este prea necunoscut.

„Dacă te gândești bine, trăiesc în subteran de 13 sau 17 ani. Și astfel au această calitate vegetală cu adevărat frumoasă și, de asemenea, o calitate de nucă. Și așa, atunci când le prăjiți, sunt atât de delicioase și atât de speciale”, spune Yoon.

Yoon este interesat în special de modul în care insectele comestibile pot fi reimaginate ca sursă primară de hrană. Și se gândește: „Cum vom alimenta în mod durabil populația lumii în 2050?”

Acest tip de gândire ar putea fi deosebit de relevant în locurile care se luptă cu insecuritatea alimentară - cum ar fi Sudanul, Yemenul și Gaza. El spune, deoarece 80% din națiunile planetei consumă deja insecte, următorul pas este pur și simplu creșterea producției.

„Vorbim despre creșterea și creșterea, creșterea insectelor la scară în masă pentru a putea produce și apoi a le putea folosi pentru a aborda securitatea alimentară”. spune Yoon.

Yoon spune că insectele comestibile - precum cicadele - sunt o resursă abundentă și viabilă.

„Este nevoie de mult mai puține resurse din punct de vedere al cantității de apă, al furajului, al pământului. Și creează mult mai puține emisii de gaze cu efect de seră decât animalele omoloage pe care le folosim în mod tradițional astăzi”.

O soluție durabilă, dar poate – pentru unii – una mai puțin apetisantă.

Insecte comestibile

Yoon provoacă percepțiile găsind noi modalități de a integra insectele în mesele de zi cu zi. De exemplu, el sugerează să adăugați pudră de greieri la o lasagna clasică pentru a dezvolta mai multă aromă. Indiferent dacă insectele sunt vizibile sau deghizate în mâncarea pe care o servește, Yoon spune că majoritatea oamenilor sunt plăcut surprinși de gust.

„Ei nu știu ce gust are o insectă. Și așa că se așteaptă să fie cumva dezgustați. Și această realizare – este ca un moment de bec în care ei spun: „O, Doamne. Asta are gust de mâncare și are un gust delicios'”, spune Yoon.

Dacă sunteți interesat să încercați câteva feluri de insecte comestibile în propria bucătărie, Yoon recomandă să căutați hrană într-un mediu care nu conține pesticide și chimicale și să spălați și să înghețați cicadele înainte de a le folosi în orice rețetă.

Pentru bucătarii aventuroși, Yoon sfătuiește să meargă încet pentru a te asigura că nu ești alergic la cochiliile unor soiuri de artropode sau chiar la insectele în sine. Alergiile la crustacee ar putea pune, de asemenea, un steag pe jocul culinar.

„Am un prieten foarte drag de-al meu care este alergic doar la viermii de făină”, spune Yoon. „Va mânca toate celelalte insecte pe care le gătesc, dar nu și viermii de făină”.