 România se împarte în două: județele care atrag locuitori și investiții și cele care se depopulează | adevarul.ro
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România se împarte în două: județele care atrag locuitori și investiții și cele care se depopulează

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Declinul demografic redesenează harta economică a României: în timp ce Teleorman a pierdut aproape 4.600 de locuitori într-un an, Ilfov a câștigat peste 15.000. Diferențele se văd și în numărul locuințelor construite, nivelul salariilor și costurile serviciilor publice, cu efecte directe asupra investițiilor și bugetelor locale.

Mâinile unei persoane în vârstă, surprinse în timp ce ține un obiect.
Îmbătrânirea populației și declinul demografic pun presiune asupra economiei României. Foto: arhivă

Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că populația rezidentă a României a ajuns la 19.041.322 de persoane la 1 ianuarie 2026, cu 1.829 mai puține față de începutul anului precedent. Deși soldul migrației internaționale a fost pozitiv în 2025, cu 102.200 de persoane, acesta nu a compensat sporul natural negativ, de 104.100 de persoane.

Dezechilibrul s-a menținut și în 2026. În primele opt luni ale anului s-au înregistrat 92.648 de nașteri și 159.919 decese, rezultând un spor natural negativ de 67.271 de persoane, potrivit barometrului statistic al INS din octombrie.

Teleorman a pierdut aproape 4.600 de locuitori, în timp ce Ilfov a câștigat peste 15.000

Comparația populației rezidente de la 1 ianuarie 2025 cu cea de la începutul anului 2026 arată diferențe importante între județele României. Cele mai mari scăderi dintre județele analizate au fost înregistrate în Teleorman, Mehedinți și Giurgiu, în timp ce Ilfov, Cluj și Iași au avut evoluții pozitive.

Populația rezidentă în județele analizate de Adevărul Financiar

JudețPopulație la 1 ian. 2025Populație la 1 ian. 2026Diferență
Teleorman313.033308.440-4.593
Mehedinți229.220226.429-2.791
Giurgiu261.198258.793-2.405
Cluj697.374701.564+4.190
Ilfov604.264619.461+15.197
Iași780.271781.948+1.677

Sursa: INS, matricea POP105A. Datele pentru 2026 sunt provizorii. Diferențe calculate de Adevărul Financiar.

Ilfov a înregistrat cea mai mare creștere dintre județele analizate, cu 15.197 de persoane în plus într-un singur an. Cluj a câștigat 4.190 de locuitori, iar Iași, 1.677. La polul opus, Teleorman a pierdut 4.593 de persoane, Mehedinți 2.791, iar Giurgiu 2.405.

Diferențe salariale între județe. Cât câștigă angajații din zonele analizate

Numărul locuitorilor nu este singurul indicator care influențează atractivitatea economică a unui județ. Nivelul salariilor și puterea de cumpărare pot determina atât consumul populației, cât și interesul companiilor pentru dezvoltarea unor afaceri.

Datele din barometrul statistic al INS, ediția octombrie 2026, arată că în august câștigul salarial mediu net era de 4.203 lei în Teleorman, 4.625 de lei în Caraș-Severin, 4.943 de lei în Dolj și 5.195 de lei în Prahova. La nivel național, câștigul salarial mediu net ajunsese la 5.688 de lei.

În Teleorman, diferența față de media națională era de 1.485 de lei, ceea ce înseamnă un nivel salarial cu aproximativ 26% mai mic. Pentru populație, veniturile influențează capacitatea de consum, iar pentru companii reprezintă un indicator important atunci când analizează potențialul unei piețe locale.

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Comunele mici pot suporta costuri mai mari pentru serviciile publice

Depopularea pune presiune și asupra administrațiilor locale. Drumurile, clădirile publice, rețelele de apă și canalizare și serviciile de transport trebuie întreținute chiar și atunci când numărul locuitorilor scade.

În unele situații, reducerea populației nu este însoțită de o diminuare proporțională a cheltuielilor. Costurile de funcționare și întreținere a infrastructurii ajung astfel să fie împărțite între mai puțini locuitori.

Un exemplu apare într-un raport OCDE publicat în septembrie 2025, dedicat schimbărilor demografice din regiunea Nord-Vest. Potrivit analizei, localitățile cu mai puțin de 1.500 de locuitori aveau cheltuieli pentru servicii publice generale de 237 de euro pe locuitor, comparativ cu 138 de euro în comunele cu 1.500-4.999 de locuitori.

Diferența este de 99 de euro pe locuitor. Datele arată că dimensiunea unei comunități poate influența costul furnizării serviciilor publice, în special în localitățile mici, unde cheltuielile administrative se distribuie la o populație mai redusă.

Unde se construiește în România

Evoluția populației se reflectă și în ritmul dezvoltării rezidențiale. Comparația dintre județele care au câștigat locuitori și cele care au înregistrat scăderi arată diferențe importante în numărul locuințelor terminate în 2025.

Locuințe terminate în 2025, în județele analizate de Adevărul Financiar

Categorie demograficăJudețEvoluție populație (2025-2026)Locuințe terminate în 2025Poziție în clasamentul național
CreștereIlfov+15.1977.932Locul 2 pe țară (după București)
CreștereCluj+4.1903.626Locul 5 pe țară
CreștereIași+1.6772.963Locul 6 pe țară
ScădereTeleorman-4.593169Locul 39 din 42 (ultimele 4 din țară)
ScădereMehedinți-2.791245Locul 36 din 42 (printre ultimele din țară)

Sursa: INS, „Fondul de locuințe în anul 2025” și baza de date TEMPO-Online, matricile LOC104A/B. Clasamente calculate pe baza datelor naționale.

Ilfov conduce detașat dintre județele analizate, cu 7.932 de locuințe terminate în 2025, ocupând locul al doilea la nivel național, după București. Cluj a înregistrat 3.626 de locuințe, iar Iași 2.963, plasându-se pe locurile cinci și șase în clasamentul național.

În schimb, în Teleorman au fost terminate numai 169 de locuințe, județul ocupând locul 39 la nivel național. Mehedinți a înregistrat 245 de locuințe noi, situându-se pe locul 36.

Investițiile trebuie adaptate la evoluția populației

Declinul demografic nu înseamnă automat că orice județ care pierde locuitori devine neatractiv pentru investitori. Contează profilul activităților economice, infrastructura, veniturile populației și accesul la forță de muncă.

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Pentru o firmă care depinde de consumul local, reducerea numărului de potențiali clienți poate schimba rentabilitatea unei investiții. În cazul unei companii industriale sau al unui exportator, dimensiunea populației din județ poate avea o importanță mai redusă decât accesul la transport, utilități și personal specializat.

În același timp, administrațiile locale trebuie să țină cont de schimbările demografice atunci când decid unde construiesc școli, extind rețele de utilități sau organizează transportul public. Infrastructura dimensionată pentru o populație mai numeroasă decât cea existentă poate genera costuri greu de susținut pe termen lung.

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