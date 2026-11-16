România exportă mobilă de miliarde de euro, dar românii nu își permit să-și schimbe mobila veche

România se numără printre marii exportatori europeni de mobilă, însă performanța industriei nu se reflectă și în bugetele multor gospodării. În 2025, peste jumătate dintre românii care locuiau singuri și aveau venituri peste pragul riscului de sărăcie nu își permiteau să înlocuiască un pat, o canapea sau un dulap uzat, potrivit datelor Eurostat.

Pentru mulți români, înlocuirea mobilierului vechi rămâne o cheltuială greu de suportat. Foto: arhivă

Mai exact, 56,5% dintre persoanele din această categorie nu puteau suporta cheltuiala, cea mai mare pondere înregistrată în cele 30 de țări analizate, potrivit Adevărul Financiar. România depășea astfel Grecia, unde procentul era de 52,3%, și Bulgaria, cu 40,2%. Datele arată că inclusiv persoanele cu venituri peste pragul riscului de sărăcie se confruntă cu dificultăți în achiziționarea unor bunuri de folosință îndelungată.

România exportă mobilă de miliarde de euro

Contrastul este cu atât mai vizibil cu cât industria românească de mobilă are o activitate importantă pe piețele externe. În 2024, exporturile de mobilă și produse din lemn au însumat 4,25 miliarde de euro, dintre care 2,45 miliarde de euro au provenit din vânzarea mobilierului, potrivit datelor Asociației Producătorilor de Mobilă din România.

Sectorul a înregistrat un excedent comercial de aproximativ două miliarde de euro.

Românii, printre europenii cu cele mai mici rezerve financiare

Dificultățile nu se limitează la achiziția mobilierului. În 2025, 37,8% dintre români nu puteau face față unei cheltuieli neprevăzute, față de media de 29,2% înregistrată la nivelul Uniunii Europene.

România ocupa locul al cincilea în clasamentul european, după Grecia, Letonia, Bulgaria și Lituania. În cazul Greciei, proporția ajungea la 50,5%, în timp ce în Letonia era de 43,7%, iar în Bulgaria, de 42,4%.

Faptul că majoritatea românilor locuiesc în propriile case nu înseamnă automat că au și condiții bune de trai. În 2024, aproximativ 94% din populație locuia într-o locuință proprietate personală, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană.