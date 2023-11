Rauch: Austria și România ar putea beneficia pe plan economic de pe urma aderării la Schengen

Aderarea României la Shengen ar avea beneficii atât pentru Austria, cât şi pentru România şi ar aduce avantaje pentru multe companii, potrivit ministrului austriac al Afacerilor Sociale, Sănătăţii, Îngrijirii şi Protecţiei Consumatorilor, Johannes Rauch.

„Atât Austria, cât şi România ar beneficia considerabil de pe urma aderării României la Schengen. Ar exista avantaje pentru multe companii şi ar fi, de asemenea, o mare uşurare pentru cei 30.000 de îngrijitori care lucrează 24 de ore pe zi şi de care depind mii de familii din Austria”, a scris Johannes Rauch pe Twitter.

Aceasta a avut marţi o întâlnire cu ministrul român al Muncii şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura-Oprescu.

Deși oficialul austriac susține că ambele națiuni ar avea de profitat de pe urma aderării României la spațiul de liberă circulație, informațiile „Adevărul” relevă faptul că în cadrul Consiliului Justiției și Afacerilor Interne (JAI) din datele de 4 și 5 decembrie, nu va exista un vot pe subiectul aderării României și Bulgariei, deși subiectul era prezent în agenda provizorie a întâlnirii.

Surse guvernamentale au precizat pentru „Adevărul” că țara noastră nu va forța un vot la JAI-ul din 4-5 decembrie, însă subiectul ar urma să fie discutat, dar nu este garantat și un vot pozitiv, la final de decembrie, într-o ședință extraordinară. România ar vrea să obțină cel puțin o intrare în două etape în Schengen.

Pe ordinea provizorie a Consiliului JAI era pus cu mențiunea „posibil”, votul pentru România și pentru Bulgaria, reprezentanții Puterii insistând pe diferite canale convingerea Austriei să-și schimbe poziția.

„De data aceasta este doar o amânare strategică din partea noastră, deoarece, după cum știți, este vorba de un vot care se dă pentru cele două țări. Întregul demers a fost început la pachet cu Bulgaria. Bulgaria a avut niște problemele care nu s-au închis cu Olanda, în cele din urmă au închis subiectele. Controalele pe care le-a avut si pe care le-am avut și noi cu un an și jumătate în urmă au mers foarte bine de data asta pe granița de sud a Bulgariei. Olanda nu mai are rezerve, dar are nevoie de un vot de validare în parlamentul de la Haga, vot care nu a avut loc pentru aderare. Votul a fost negativ data trecută și e nevoie de un vot care să treacă prin parlament după convocarea noului parlament, având în vedere că Olanda a avut alegeri”, a afirmat europarlamentarul PNL,