Prețurile mari și vremea schimbătoare schimbă turismul

Turismul mondial se confruntă cu noi provocări. Călătorii își organizează din ce în ce mai mult călătoriile în mod independent, iar schimbările climatice afectează popularitatea destinațiilor.

În același timp, creșterea prețurilor și îngrijorările legate de o încetinire economică aruncă o umbră asupra viitorului unor lideri de piață precum Airbnb și TUI, consideră analistuul eToro Pawel Majtkowski

Weekend-ul prelungit, datorat sărbătorii de Sfânta Maria a fosto perioadă intensă de călătorii pentru români. În special stațiunile de la Marea Neagră au beneficiat de acest val, 140.000 de turiști fiind așteptați sa își petreacă cele patru zile libere în stațiuni. Aceasta este și ultima minivacanță pe care o vor avea românii până la Crăciun.

Conform datelor Organizației Mondiale a Turismului, turismul global în 2023 a fost cu 11% mai mic decât în 2019, dar până la sfârșitul primului trimestru al acestui an, diferența s-a redus la doar 3%.

Deși statisticile revin la nivelurile anterioare, sectorul turismului a suferit o transformare radicală în ultimii ani. Călătorii acționează din ce în ce mai mult ca propriii lor agenți de turism, planificând și rezervând călătoriile în mod independent. Gama de opțiuni de călătorie disponibile se extinde, iar prețurile devin mai transparente și mai ușor de comparat. În același timp, turismul devine din ce în ce mai dependent de condițiile meteorologice, legate de schimbările climatice, așa cum au demonstrat recentele incendii de vegetație din Grecia. Noile tendințe, precum "Coolcations" (vacanțe în regiuni mai reci, precum Scandinavia, pentru a scăpa de căldura verii), câștigă în popularitate. De asemenea, conform datelor furnizate de platforme de rezervare precum Airbnb, intervalul de timp dintre rezervare și sejur se scurtează, ceea ce indică faptul că turiștii își planifică călătoriile mai târziu, în special pentru vacanțe mai lungi.

Turiștii care merg în Europa vor cheltui circa 800 de miliarde de euro

Europa rămâne cea mai populară destinație de călătorie la nivel global, previziunile sugerând că turiștii vor cheltui anul acesta o sumă record de 800 de miliarde de euro pe continent - cu 37% mai mult decât înainte de pandemie, în ciuda faptului că numărul turiștilor va fi cu doar 6% mai mare decât în 2019. Acest lucru se datorează creșterii semnificative a prețurilor, determinată de inflație și de creșterea cererii. Principalul motor al creșterii turismului în Europa continuă să fie turiștii din SUA. Deși țări mai puțin vizitate precum Polonia câștigă popularitate, 72% din cheltuielile turistice din Europa sunt concentrate în partea de vest a continentului. Pe de altă parte, în multe locuri din Europa, numărul de turiști este deja prea mare, ceea ce determină căutarea de noi destinații atractive.

La nivel mondial, industria turismului se confruntă cu sentimente mixte din cauza riscului unei încetiniri economice globale. Săptămâna trecută, acțiunile Airbnb au scăzut cu 14% după ce compania a anunțat rezultate financiare pentru al doilea trimestru care au fost sub așteptările pieței. Veniturile companiei au crescut cu 11% de la an la an, însă profitul net a scăzut cu 15% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cu peste 8 milioane de anunțuri pe platforma sa, AirBnB a eliminat 200.000 care nu îndeplineau noile standarde de calitate. Compania avertizează cu privire la o posibilă încetinire a cererii în SUA și la planificarea tot mai târzie a vacanțelor, ceea ce ar putea avea, de asemenea, un impact negativ asupra veniturilor viitoare.

Companiile de turism tradiționale, precum TUI din Germania, se confruntă, de asemenea, cu provocări. De la vârful său din 1999, acțiunile TUI au pierdut 97% din valoare și au rămas mult în urma pieței în general (o scădere de 22% în 2024, în ciuda unei creșteri de aproape 5% în ultima săptămână). În prezent, prețul acțiunilor este cu doar 20% mai mare decât recordul său minim. Săptămâna aceasta, compania a raportat rezultatele sale trimestriale - veniturile au atins un nivel record de 5,8 miliarde EUR, cu 9% mai mult decât cu un an înainte. Rezervările pentru această vară au crescut cu 6% față de anul trecut, iar prețul mediu de vânzare al serviciilor este cu 3% mai mare decât în urmă cu un an. TUI intenționează să își crească veniturile cu 10% pe parcursul anului 2024.