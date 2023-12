Predicții șocante ale Saxo Bank: Vin vremuri tulburi. Drumul lin de la Marea Criză s-a terminat

Drumul lin pe care a parcurs lumea de la Marea Criză Financiară, cu geopolitică stabilă, inflație scăzută și rate scăzute ale dobânzilor, a fost perturbat în anii pandemiei, scrie Saxo Bank.

„În 2024, devine clar că drumul lin se termină, trimițând lumea într-un viitor periculos de incert. Predicțiile noastre scandaloase din 2024 analizează modul în care lumea navighează până la capătul „vechiului normal” și cum noile tehnologii rezolvă probleme vechi, creând în același timp noi dileme, poate mai periculoase”, punctează Saxo Bank în previziunile sala scandaloase pentru 2024.

Intrând în 2024, Saxo Bank vede o lume aflată într-un punct de inflexiune, drumul familiar al ultimului deceniu se apropie de sfârșit. Comentând despre Prognozele Scandaloase din acest an, Directorul de Investiții la Saxo, Steen Jakobsen a declarat: „Drumul lin pe care l-a parcurs lumea de la Marea Criză Financiară, cu geopolitică stabilă, inflație scăzută și rate scăzute ale dobânzilor, a fost perturbat în anii pandemiei”. Raportul indică o schimbare către un viitor plin de imprevizibilitate.

Cu petrolul la 150 de dolari, saudiții cumpără franciza Ligii Campionilor

Pe măsură ce prețul petrolului crește, Arabia Saudită își extinde influența prin achiziționarea uneia dintre cele mai râvnite francize din sport pentru a crea o Ligă Mondială a Campionilor: „Restructurarea radicală a economiei Arabiei Saudite, departe de dependența sa de veniturile petroliere, pentru orientare către turism, petrecere a timpului liber și puterea divertismentului, primește un impuls suplimentar datorită creșterii fulgerătoare a prețului petrolului, care ajunge la 150 de dolari pe baril la jumătatea anului, cu o cerere mai puternică decât se aștepta. Acum deținând cheile prețuitei competiții de fotbal, saudiții încep imediat a o transforma într-o competiție globală de cluburi.”

Prețul acțiunilor Manchester United se dublează, iar țițeiul Brent ajunge la 150 de dolari pe baril.

Medicamentele pentru obezitate îi fac pe oameni și mai sedentari

Lumea e lovită de o criză majoră de sănătate, deoarece medicamentele pentru obezitate îi determină pe oameni să nu mai facă mișcare.

Medicamentele pentru obezitate GLP-1 sunt văzute ca o soluție pentru epidemia de obezitate din lume, dar ușurința de a lua o pastilă îi face pe oameni să nu mai facă exerciții fizice și să-și mărească consumul de junk food: „Pe măsură ce oferta de medicamente pentru obezitate GLP-1 este extinsă, prețurile scad, iar guvernele aleg să desemneze medicamentele pentru obezitate ca fiind vitale pentru îmbunătățirea sănătății și stoparea epidemiei de obezitate… Cu toate acestea, într-o întorsătură a evenimentelor, oferta de medicamente pentru obezitate GLP-1 nu este în măsură să satisfacă cererea, iar pacienții trebuie să aștepte ani de zile să-și facă injecțiile. Între timp, aceștia încetează să facă mișcare sau să țină o dietă sănătoasă acum că o pastilă poate ține greutatea sub control, alimentează o criză majoră de sănătate. Ratele globale de obezitate la adulți cresc de la actualul 39% la 45% în 2024.

Industria alimentară procesată vede o creștere semnificativă a cererii, prețurile acțiunilor McDonalds și Coca-Cola depășesc așteptările pieței cu 60% fiecare.

SUA anunță sfârșitul capitalismului cu obligațiuni guvernamentale fără taxe

SUA adoptă o strategie fiscală radicală pentru a face față provocărilor sale economice prin stimularea investițiilor în obligațiuni de stat. „Guvernul SUA este forțat să crească exponențial cheltuielile fiscale pe fondul alegerilor din 2024 pentru a menține economia în funcțiune și pentru a evita tulburările sociale. Din cauza presiunilor inflaționiste persistente și a investitorilor străini care repatriază capitalul, cererea de trezorerie americane rămâne lentă, provocând o creștere a randamentelor trezoreriei americane. Într-o încercare disperată de a normaliza costurile împrumuturilor, guvernul SUA face veniturile din obligațiunile guvernamentale scutite de impozite.”

Trezoreria SUA crește pe toate fronturile, iar curba randamentelor se aplatizează pe măsură ce investitorii pot bloca cele mai mari randamente din ultimele decenii fără sarcini fiscale. Bursa se prăbușește, dar un grup selectat de companii bogate în numerar beneficiază de o curbă de randament inversată.

Deepfake-ul generativ AI declanșează o criză de securitate națională

Inteligența artificială generativă, salutată ca un beneficiu pentru productivitate, devine o amenințare la securitatea națională după o fraudă generată de IA împotriva unui oficial de rang înalt dintr-o țară dezvoltată. Guvernele reprimă IA cu noi reglementări, distrugând hype-ul ei pe măsură ce capitalurile de risc fug din industrie:

„Într-un joc cu mize mari, un grup criminal desfășoară cel mai înșelător deepfake generativ de IA pe care l-a văzut vreodată lumea, phishing-ul unui oficial guvernamental de rang înalt pentru a preda informații de stat extrem de secrete dintr-o țară dezvoltată. Mișcarea îndrăzneață și succesul declanșează cea mai mare criză de securitate națională de la cel de-al Doilea Război Mondial, declanșând o nouă eră a reglementării IA de anvergură. Într-o mișcare istorică de a face față efectelor secundare catastrofale ale IA generative, SUA și UE declară că tot conținutul produs de o IA generativă ar trebui să aibă eticheta „Fabricat de AI”. Incidentul de deepfake generativ de AI merge de la criza de securitate națională la neîncrederea publică deplină în informațiile furnizate pe internet, deoarece conținutul produs de AI crește la 90% din toate informațiile.”

Companiile media tradiționale aprobate de guvernele lor pentru diseminarea știrilor publice cresc în valoare, acțiunile The New York Times Company se dublează. Acțiunile Adobe scad pe măsură ce guvernul penalizează compania, deoarece deepfake-ul catastrofal a fost făcut folosind software-ul său.

Țările cu deficit formează „Clubul Roma” pentru a negocia condițiile comerciale

O coaliție de țări deficitare își propune să restructureze dinamica comerțului global în favoarea lor:

„Pe măsură ce situația datoriilor SUA a devenit incontrolabilă, un grup de șase țări cu deficit formează un „Club de la Roma” pentru a coopera în vederea reducerii deficitelor prin negocierea colectivă de noi condiții comerciale mondiale cu țările cu excedent. Argumentul susține că resetarea deficitelor prin reevaluări graduale ale țărilor cu excedent ar permite o resetare globală, creând un model economic mai egal și mai stabil. Cele șase țări fondatoare ale „Clubului de la Roma” sunt SUA, Marea Britanie, India, Brazilia, Canada și Franța. Ajustarea divergenței contului curent între țările cheie va fi o ajustare dureroasă pentru țările cu cel mai mare excedent, care sunt China, Germania, Norvegia, Japonia, Țările de Jos și Singapore.”

Faptul că moneda de rezervă a lumii scapă de sub control reduce încrederea în sistemul monetar fiat, creând câștiguri mari pentru monedele de aur, argint și criptomonede.

Robert F. Kennedy Jr câștigă alegerile prezidențiale din SUA din 2024

Într-o victorie politică uluitoare, RFK Jr. „capturează” președinția, introducând o nouă direcție politică pentru Statele Unite: „În 2024, pentru prima dată în istoria SUA, un candidat cu a treia șansă, Robert F. Kennedy Jr. , câștigă alegerile prezidențiale din SUA. Platforma sa populistă împotriva democraților războinici și împotriva elitelor corporative rezonează atât cu susținătorii democrați tradiționali nemulțumiți, cât și cu cei ai lui Trump. O nouă eră politică în SUA începe cu pivotarea dramatică de la plutocrație, deoarece alegătorii cer încetarea inegalității și nedreptății drastice și sfârșitul războaielor pentru totdeauna.”

Mesajul pro-pace al lui Kennedy și promisiunea de a pune capăt abuzurilor sistemului de sănătate din SUA și de a distruge excesul de putere corporativă țintesc companiile de apărare, de medicamente și de asistență medicală care stau să cadă, iar monopolurile din internet / info-tehnologie și comerț / devin nervoase, pe motiv că va urma un război mai larg împotriva companiilor monopoliste.

Rata de creștere a PIB-ului „norocoasă de 7%” a Japoniei

Japonia se confruntă cu o creștere economică surprinzătoare, ceea ce duce la o schimbare semnificativă a politicii Băncii Japoniei. „Era deflației din Japonia s-a încheiat, aducând înapoi creșterea salariilor. Cu o politică de control al curbei randamentelor în vigoare, economia japoneză este suprastimulată pe măsură ce ratele reale scad, cu randamentele nominale plafonate, dar așteptările inflaționiste în creștere. Prin urmare, BoJ este forțată să pună capăt politicii de control al curbei randamentelor în 2024. Acest lucru provoacă o prăpasire pe piețele globale de obligațiuni, pe măsură ce investitorii japonezi mută banii înapoi acasă.”

Yenul se întărește pe măsură ce investitorii japonezi repatriază bani în activele interne, împingând USDJPY sub 130, EURJPY sub 140 și AUDJPY sub 88.

Luxul se prăbușește pe măsură ce UE face pe Robin Hood

Noua taxă pe avere a Uniunii Europene duce la o scădere a pieței de lux, cu repercusiuni majore pentru mărcile high-end: „Este o mare ironie că UE, care este cel mai mare sistem de bunăstare din lume, a creat 499 de miliardari USD care plătesc cea mai mică sumă de impozit personal ca procent din avere în comparație cu miliardarii din America de Nord și Asia de Est.

Întrucât tulburările sociale din Europa sunt în mod constant pe cale să explodeze și, pe măsură ce costurile asociate cu transformarea ecologică, războiul din Ucraina și inflația generală cresc, Comisia UE se angajează să participe la Inițiativa cetățenilor europeni (ICE) din iulie 2023 intitulată „Taxarea averilor mari pentru finanțarea tranziției ecologice și sociale”.

Comisia UE implementează o lege care impozitează anual 2% din averea miliardarilor. Această versiune modernă a lui Robin Hood trimite unde de șoc în industria de lux europeană, deoarece studii recente au arătat o corelație puternică între căutarea articolelor de lux și nivelurile de venituri și inegalitatea bogăției.”

Acțiunile LVMH scad cu 40% odată cu noul impozit pe avere al Comisiei Europene și alte părți ale segmentului de lux, inclusiv Porsche și Ferrari, văd prețul acțiunilor suferind foarte mult.