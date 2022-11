Grindeanu anunţă noi investiții pentru porturile Constanța si Galați. Ce lucrări vor fi realizate

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că Executivul a aprobat miercuri noi investiţii pentru creşterea capacităţii de operare a Porturilor Constanţa şi Galaţi, în valoare de 780,256 milioane de lei.

,,Am aprobat, astăzi, în Guvern, noi investiţii pentru creşterea capacităţii de operare a Porturilor Constanţa şi Galaţi! Mai exact, indicatorii tehnico - economici necesari construcţiei unei platforme multimodale în Portul Galaţi care va asigura mult mai eficient conexiunea pe reţeaua centrală pan-europeană Rhin-Dunăre. Va fi construit un cheu vertical pe o lungime de 868 de metri, vor fi suplimentate suprafeţele portuare şi vor fi modernizate zonele de acces rutier şi feroviar", a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, valoarea actualizată a investiţiei este de 780,256 milioane de lei, iar finanţarea este asigurată din fonduri europene (CEF şi POIM), fonduri de la bugetul de stat, sume din bugetul CN APDM SA Galaţi şi surse proprii ale unor partenerilor privaţi.

Ministrul Transporturilor a subliniat că întregul proiect trebuie finalizat în 40 de luni.

,,Al doilea act normativ este necesar continuării lucrărilor de modernizare a infrastructurii feroviare din Portul Constanţa. Prin aprobarea indicatorilor tehnico-economici se asigură sumele necesare unor investiţii care duce la creşterea fluxurilor de marfă şi transferarea acestora mult mai eficient de la modul de transport maritim la modurile de transport terestre", a punctat ministrul.

Astfel, va creşte atât capacitatea de operare a Portului Constanţa, cât şi importanţa acestuia pentru aprovizionarea altor zone.

,,Pe lângă modernizarea reţelei feroviare, proiectul prevede şi lucrări de consolidare care vor mări suprafeţele şi vor optimiza activităţile de manevră. Investiţiile au o valoare de 5,355 miliarde de lei şi trebuie finalizate în 48 luni", a adăugat Grindeanu.

Oficialul a subliniat că finanţarea este asigurată prin fonduri europene, prin sume alocate Ministerului Transporturilor din bugetul de stat şi din venituri proprii ale CFR SA.

La începutul acestei luni, Sorin Grindeanu, anunţa că 19 din cele 35 de linii de cale ferată din Portul Constanţa, reparate în procedură de urgenţă, au fost recepţionate.

„Am pornit în primăvară cu ceea ce am găsit aici pe zona feroviară, şi anume acele 99 de linii de cale ferată care arătau cum arătau, cu vegetaţii crescute, cu vagoane abandonate şi am prioritizat lucrurile. Cu 35 de linii am intrat pe procedură de urgenţă şi am beneficiat de cei 200 milioane de lei de la fondul de rezervă. În ce priveşte cele 35 de linii, mare parte au fost deja recepţionate, şi anume 19, celelalte 16 urmând ca până în 10-12 noiembrie, deci în 10 zile, să fie recepţionate şi ele. Deci cele 35 de linii intrate în procedură de urgenţă sunt finalizate", a declarat Grindeanu pe 1 noiembrie.

Acesta a precizat că restul de 64 linii de cale ferată rămase de reparat au fost împărţite în trei loturi, pentru două fiind organizate deja licitaţiile şi fiind desemnaţi constructorii.