Portalul pentru muncitorii străini s-a deblocat, dar avizele se obțin cu dificultate

Angajatorii pot relua procedurile de recrutare a lucrătorilor din afara Uniunii Europene, după aproape două luni în care platforma Work in Romania a fost blocată. Deblocarea, anunțată la 11 noiembrie, nu înseamnă însă că toate obstacolele au dispărut.

Foto: TAKT Recruitment

Platforma permite din nou înregistrarea angajatorilor, solicitarea autorizării pentru recrutare și depunerea cererilor unice necesare obținerii vizelor de lungă ședere de tip D/AM2. Pentru firme, rămâne însă de văzut cât de repede vor putea fi verificate și aprobate dosarele acumulate.

Problemele administrative nu au dispărut

Surse avizate citate de Adevărul Financiar semnalează că instituțiile responsabile nu au suficient personal cu atribuții de semnare a autorizațiilor și înregistrărilor. Prin urmare, posibilitatea de a încărca documentele în sistem nu garantează și finalizarea rapidă a procedurilor. Întârzierile riscă să continue în etapa administrativă, chiar dacă problema tehnică a portalului a fost remediată.

PIFM cere 115.000 de lucrători străini pentru 2027

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) salută repornirea platformei și solicită aprobarea, până la sfârșitul anului 2026, a unui contingent de 115.000 de lucrători din state terțe pentru 2027. Organizația invocă nevoia de personal din logistică, construcții și producția industrială și susține că o decizie luată din timp ar face recrutările mai predictibile.

Romulus Badea, președintele PIFM, apreciază dialogul cu Ministerul Muncii și arată că semnalările angajatorilor și ale membrilor organizației au fost, în cea mai mare parte, preluate. În opinia sa, remedierea problemelor tehnice demonstrează că dialogul instituțional poate produce rezultate.

Printre modificările obținute în urma consultărilor se numără reducerea la zece zile a termenului în care o profesie nouă poate fi adăugată, la cerere, pe lista ocupațiilor deficitare. PIFM consideră că următorul pas trebuie să fie stabilirea contingentului pentru anul viitor, astfel încât firmele să nu își amâne planurile de angajare.

TAKT: întârzierile pot fi recuperate, pierderile nu integral

TAKT Recruitment pune accentul pe costurile economice ale întreruperii. Potrivit companiei de recrutare internațională, blocajul a însemnat cheltuieli operaționale mai mari, venituri nerealizate și amânarea unor proiecte. Printre domeniile afectate se numără construcțiile, producția, transporturile, logistica și HoReCa.

Cosmin Șerban, Managing Director și cofondator al TAKT Recruitment, explică faptul că firmele și-au construit bugetele și și-au asumat contracte pornind de la un anumit calendar al recrutărilor. În evaluarea sa, întârzierile la angajare vor putea fi recuperate treptat, însă pierderile financiare din perioada de blocaj nu mai pot fi recuperate integral.

Compania estimează că efectele se vor resimți și în primele luni din 2027. Revenirea va depinde de capacitatea autorităților de a procesa dosarele restante și de predictibilitatea procedurilor. TAKT recomandă angajatorilor să reevalueze proiectele de recrutare, inclusiv ocupațiile vizate, calificările necesare, documentele depuse și stadiul fiecărui dosar.

Ce arată simularea costurilor unei întârzieri de două luni

Pentru a ilustra impactul posibil, TAKT Recruitment prezintă cazul ipotetic al unei firme din construcții sau producție care aștepta 20 de muncitori străini. Simularea presupune că fiecare angajat ar genera venituri de 15.000 de lei pe lună și o contribuție financiară de 6.000 de lei, după scăderea cheltuielilor salariale și a costurilor operaționale aferente activității sale.

În acest scenariu, o întârziere de două luni ar însemna venituri potențiale nerealizate de 600.000 de lei și un impact financiar estimat la 240.000 de lei, echivalentul a aproximativ 48.000 de euro. Acestea sunt valori orientative, nu pierderi certe pentru fiecare angajator. Calculul nu include eventuale penalități contractuale, pierderea unor clienți sau costurile amânării investițiilor, iar rezultatul real depinde de industrie, productivitate și posibilitatea de a compensa lipsa personalului.

Reluarea funcționării portalului este, așadar, doar o etapă. PIFM cere predictibilitate pentru recrutările din 2027, iar TAKT avertizează asupra costurilor deja generate și a efectelor care pot continua anul viitor. Între depunerea cererilor și sosirea efectivă a lucrătorilor rămâne esențială capacitatea instituțiilor de a verifica, semna și aproba documentele.