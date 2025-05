Într-o piață a muncii dinamică și în continuă transformare, angajatorii nu mai sunt impresionați doar de diplome și anii de lucru în domeniu. Ceea ce face diferența reală între candidați este modul în care aceștia se raportează la muncă, la echipă și la provocările zilnice.

În încercarea de a afla care sunt trăsăturile-cheie ale angajatului ideal, „Adevărul” a consultat angajatori din mai multe industrii.

„Experiența firește contează, însă totuși atitudinea și capacitatea de învățare primează. De multe ori prefer să găsesc persoane capabile pe care să le instruiesc decât persoane cu experiență dar lipsite de flexibilitate și de dorința de a se califica suplimentar. Într-un climat modern, marcat de incertitudine și inovație, capacitatea de adaptare atât a angajaților, cât și a angajatorilor devine un element esențial pentru succes”, a declarat pentru „Adevărul” Albert Soare, fondator Kilowat, angajator din domeniul energiei regenerabile. În opinia lui, un angajat trebuie să fie inteligent, pragmatic și flexibil și să aibă competențe digitale.

Un alt angajator, din domeniul HoReCa, spune că angajații ideali sunt cei care îmbină pasiunea pentru ospitalitate cu abilități clare și atitudine profesionistă. Angajații potriviți comunică eficient, lucrează bine în echipă, își gestionează timpul și responsabilitățile cu seriozitate și se adaptează rapid în ritmul dinamic al restaurantului. De asemenea, sunt atenți la detalii, organizați, dornici să învețe și capabili să ofere o experiență autentică și caldă fiecărui oaspete.

„Un angajat potrivit ar trebui să aibă abilități tehnice solide, dar și abilități soft precum comunicare clară, empatie, atenție la detalii și adaptabilitate. Este esențial un mindset orientat spre învățare continuă, colaborare și asumarea responsabilității. În prezent, atitudinea contează mai mult decât experiența: căutăm oameni cu dorință de învățare, responsabilitate și respect pentru echipă și clienți. Experiența este un avantaj, dar poate fi formată; atitudinea corectă este esențială și greu de schimbat”, a declarat pentru „Adevărul” Ana Savin, proprietar Hotel Bordeaux și al restaurantelor . Stage - Nice Dining din București și Galați.

Răbdarea și empatia, căutate și în IT

Și în domeniul IT, pe lângă cunoașterea anumitor limbaje de programe sau baze de date, sunt căutați oameni deschiși către învățare continuă, au capacitate de adaptare, dar și răbdare și empatie. Bineînțeles, abilitățile digitale sunt “must have”.

„Noi suntem în domeniul tehnologiei, așa că, oricâtă experiență ar avea un potențial angajat, nu o putem folosi la adevărata ei valoare, dacă nu o putem integra în activitatea noastră recurentă care e legată strans de sisteme informatice care documentează relația cu clientul și care mai apoi raportează în timp real pe baza datelor introduse de angajați”, a declarat pentru „Adevărul” Roxana Epure, Managing Partner NextUp, companie de software care implementează schimbările legislative pentru firme.

Cei care vor să lucreze în domeniul juridic trebuie să aibă atât o experiență profesională solidă și curiozitate tehnologică, cât și gândire critică și creativitate, inteligență emoțională și empatie, etică și o atitudine optimistă. Iar integritatea, responsabilitatea și respectul sunt fundamentale în avocatură, indiferent de epocă. „Pentru a fi relevant în anul 2025, nu mai este suficient să fii un bun jurist, ci trebuie să fii îndrăzneț din perspectivă tehnologică. Piața legală evoluează rapid, așa că avem nevoie de minți agile, care găsesc soluții ingenioase acolo unde alții văd blocaje. Cât despre dilema experiență vs. atitudine, în 2025 balanța înclină vizibil spre cine ești mai mult decât ce scrie în CV. Desigur, experiența relevantă rămâne valoroasă – nu negăm că unele situații cer mâna unui profesionist călit în proiecte complexe. Onest vorbind, atitudinea și potențialul fac diferența”, a declarat pentru „Adevărul” Victor Buju, avocat și partener la societatea de avocatură Buju Stanciu și Asociații, pentru care angajat ideal reprezintă un mix echilibrat între „știința de carte” și o mentalitate adaptabilă.

„Skill-urile tehnice contează, dar mindsetul face toată diferența”

În domeniul marketingului digital sunt căutați oamenii curioși, cu inițiativă, care nu așteaptă doar taskuri, ci vin cu idei, atenți la detalii, dar și cu vedere de ansamblu. Candidații trebuie să înțeleagă că marketingul înseamnă și emoție, și date, și strategie. Este apreciată creativitatea, dar și gândirea strategică: să știi când să faci ceva spectaculos vizual și când să simplifici.

„Dacă e ceva ce am învățat în ultimii ani e că skill-urile tehnice contează, dar mindsetul face toată diferența. Așa că, atunci când căutăm oameni noi în echipă, ne uităm nu doar la ce știu să facă, ci și la cum gândesc, cum comunică, cât de mult își doresc să învețe și să crească alături de noi. Și, cel mai important, oameni care vor să construiască, nu doar să bifeze”, a declarat pentru „Adevărul” Alexandru Popescu, co-fondator Pixer Agency.

Cât durează găsirea unui angajat potrivit

În funcție de domeniu, găsirea unui angajat durează între câteva săptămâni și luni de zile. Paradoxal, în domeniul IT un angajat poate fi găsit acum în cel mult două săptămâni.

Procesul de găsire al unui angajat potrivit care să se integreze într-o organizație care are o cultură internă bine dezvoltată este un proces anevoios care poate dura luni de zile, dar efortul merită, spune Albert Soare, angajatorul din domeniul energiei regenerabile.

Totodată, în domeniul HoReCa, găsirea unui angajat potrivit poate dura de la câteva săptămâni la câteva luni, în funcție de specificul postului și de nivelul de implicare căutat, potrivit Anei Savin.

În schimb, în domeniul IT, în ultimul an, procesul de recrutare s-a scurtat, de la multe săptămâni, uneori chiar luni, la maximum două săptămâni. „Contează mult și procesul de recrutare, care e adaptat poziției deschise. De exemplu, pentru programare, testăm abilitățile tehnice în mod practic, iar la deprtamentul de customer support testăm cultura generală în ale contabilității. Și, de cele mai multe ori, îi rugăm să ne facă o vizită, într-o zi aglomerată, să «ia pulsul», să vadă echipa, să vadă cum se întâmplă real lucrurile, cât se poate vedea într-o vizită, desigur”, spune Roxana Epure.

În domeniul juridic, alegerea candidatului ideal poate necesita mai mult timp decât își doresc angajatorii – de la câteva săptămâni la câteva luni, în funcție de complexitatea setului de competențe solicitate. „Atunci când căutăm acea figură de neînlocuit – adesea numită și ‘unicorn profesional’ – răbdarea se dovedește a fi cheia succesului, chiar dacă, ocazional, acesta poate veni cu imperfecțiuni umane pe care suntem dispuși să le acceptăm, atâta timp cât reprezintă esența potrivită pentru echipa noastră. Portretul angajatului pe care îl căutăm în 2025 este cel al unui profesionist polivalent – cu mintea în domeniul juridic, dar cu inima în tehnologie – care îmbină spiritul critic cu empatia și rămâne mereu dornic să învețe ceva nou”, a declarat pentru „Adevărul” Marius Stanciu, avocat și partener la societatea de avocatură Buju Stanciu și Asociații.

În domeniul marketingului digital, sunt căutați constant specialiști în mai multe arii, de la graphic design și web design la promovare online. PPC & Performance Marketing este zona cel mai greu de acoperit, cu puțini aplicanți și mai puțini oameni care vin cu gândirea potrivită pentru acest tip de job, potrivit Pixer Agency.

Cum ar trebui să angajeze antreprenorii

Atunci când își formează echipa, este recomandat ca prima persoană foarte bine pregătită pe care un antreprenor să o recruteze în firmă să fie directorul financiar, adică o persoană care să se priceapă la bugete, analiză financiară și cashflow. Directorul financiar îva arăta ce influențează profitul sau pierderea, sugerează business coach-ul Ovidiu Toder.

Antreprenorul rămâne în rolul de director general, având în responsabilități resursele umane. Imediat sub antreprenor sunt departamentele de vânzări, financiar, de achiziții, de logistică și de producție. Apoi, fiecare departament este structurat pe activități principale. De exemplu, departamentul de vânzări poate fi organizat pe regiuni și pe agenți de vânzări. Acest tip de organigramă oferă o idee foarte clară despre cine conduce departamentele, care sunt subdepartamentele și ce responsabilități are fiecare.

Pentru recrutarea persoanele potrivite care să facă parte din echipa de management, specialistul recomandă folosirea modelulului Tuckman (Forming – Storming – Norming – Performing).

„E vorba despre un proces natural, psihologic și de coagulare a oricărei echipe. Mulți antreprenori fac greșeala ca după formarea echipei să se aștepte direct la performanță, chiar de a doua zi. Din păcate pentru ei, vor fi foarte surprinși de frământările din cadrul echipei, frământări care pot culmina chiar cu demisia unui membru al ei. Și atunci ce faci? Reiei forming, aduci pe altcineva în echipă, și continui cu norming, care ține de introducerea și stabilirea regulilor și valorilor implementate de echipă în echipă”, a declarat pentru „Adevărul” Ovidiu Toader, precizând că a consultat peste 1.200 de antreprenori și manageri în gestionarea afacerii și alegerea oamenilor potriviți în echipă.

Așadar, experiența rămâne importantă, dar nu mai este suficientă. Angajatul ideal în 2025 are capacitatea de a se adapta, este deschis la învățare continuă, este pragmatic, are competențe digitale, are pasiune pentru domeniu, lucrează bine în echipă, comunică eficient, este organizat și atent la detalii, este capabil să își asume responsabilități, și are gândire critică, creativitate, dar și integritate și etică.