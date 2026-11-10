 Peste 1,3 milioane de femei din România sunt casnice. Cât valorează munca lor neremunerată și câți bani pierd de-a lungul vieții | adevarul.ro
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Peste 1,3 milioane de femei din România sunt casnice. Cât valorează munca lor neremunerată și câți bani pierd de-a lungul vieții

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Peste 1,3 milioane de femei din România sunt încadrate în categoria „casnice”, iar munca neremunerată pe care o desfășoară este estimată la până la 19% din PIB. Datele au fost prezentate marți, 10 noiembrie, în cadrul lansării studiului „România nevalorificată”, inițiat de Cristina Chiriac. Cercetarea arată cât de greu le este multor femei să revină la serviciu după maternitate și ce pierderi financiare pot avea din această cauză.

Cristina Chiriac vorbește la conferință.
Studiul „România nevalorificată” arată că peste 1,3 milioane de femei din România sunt casnice. Foto: organizatorii

Femeile reprezintă 97,5% dintre persoanele încadrate statistic în categoria „casnice”. Deși au studii și calificări profesionale, multe renunță la locul de muncă după apariția copiilor, pentru a se dedica familiei. În această perioadă, se ocupă de gospodărie, cresc copiii sau au grijă de rude, fără ca activitatea lor să fie remunerată.

Problema a fost readusă în atenție de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), organizație care susține implicarea femeilor în afaceri și egalitatea de șanse pe piața muncii. Prin cercetarea prezentată, CONAF urmărește să identifice obstacolele care le împiedică pe femei să își valorifice pregătirea și experiența profesională și să atragă atenția autorităților asupra necesității unor măsuri concrete de sprijin.

Evenimentul de astăzi a pus accent pe dificultățile întâmpinate de femeile care vor să revină pe piața muncii după ce devin mame.

Munca neremunerată a femeilor, estimată la aproape 336 de miliarde de lei

Potrivit cercetării, mamele desfășoară, în medie, 4,2 ore de muncă neremunerată în fiecare zi, comparativ cu puțin peste o oră și jumătate în cazul bărbaților. 

Autorii studiului evaluează la aproape 336 de miliarde de lei valoarea muncii neremunerate. Este o estimare a contribuției economice a activităților desfășurate fără plată, nu o sumă care ar reprezenta o pierdere directă pentru bugetul statului.

Una dintre principalele probleme care împiedică revenirea mamelor la serviciu este lipsa locurilor în creșe și grădinițe. În aceste condiții, multe femei sunt nevoite să rămână acasă, chiar dacă și-ar dori să lucreze. 

Femeile pot pierde peste un milion de lei în timpul vieții active

Întreruperea carierei poate avea consecințe financiare pe termen lung. Potrivit studiului, pierderile estimate pentru o femeie în timpul vieții active se situează între 512.160 de lei și 1.125.600 de lei. Sunt bani pe care femeile nu îi mai pot folosi pentru economii, investiții sau pentru a-și asigura stabilitatea financiară.

Cristina Chiriac, președinte fondator CONAF și inițiatoarea studiului, a atras atenția că România a pierdut 85.000 de femei din câmpul muncii într-un singur an. 

„85.000 de femei am pierdut din câmpul muncii în doar un an de zile. Munca part-time este aproape inexistentă în România. De aceea, una dintre măsuri este de a adopta din nou cadrul legislativ care să permită munca flexibilă în special pentru această categorie”, a declarat Cristina Chiriac.

Diferența dintre pensiile femeilor și bărbaților a crescut

Datele prezentate în cercetare arată că diferența dintre pensia unei femei și cea a unui bărbat a crescut în ultimii ani. În 2023, aceasta era de 654 de lei, în 2024 a ajuns la 919 lei, iar în 2025 s-a mărit la 1.270 de lei.

Autorii studiului explică această evoluție și prin faptul că femeile își întrerup mai des activitatea profesională pentru a se ocupa de copii și de familie. Perioadele în care nu lucrează înseamnă, de multe ori, mai puțini bani câștigați și contribuții mai mici la sistemul de pensii.

Nici antreprenoriatul nu reprezintă întotdeauna o soluție pentru mame. Cercetarea arată că multe dintre cele care decid să înceapă o afacere pentru a avea un program mai flexibil ajung să renunțe în mai puțin de trei ani. 

Ce soluții propun autorii studiului

Pentru a sprijini revenirea femeilor pe piața muncii, autorii cercetării propun mai multe măsuri, printre care extinderea posibilităților de muncă flexibilă și recunoașterea perioadelor dedicate îngrijirii familiei la calculul pensiei.

Alte propuneri vizează certificarea obligatorie a egalității salariale și crearea unui mecanism de garantare dedicat femeilor antreprenor, astfel încât acestea să poată obține mai ușor finanțare pentru propriile afaceri.

Cercetarea „România nevalorificată” atrage atenția că dificultățile întâmpinate de femei după maternitate afectează și veniturile acestora, dar și piața muncii. În lipsa unor condiții care să le permită să revină la serviciu, multe femei riscă să piardă ani de activitate profesională și venituri importante pe termen lung.

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