Pe cine vizează CNP-ul Fiscal. Boloș: Să lămurim o dată pentru totdeauna

Numărul de identificare digitală (NID) sau CNP-ul fiscal cum a fost denumit anterior va colecta date fiscale din zonele cu risc ridicat de evaziune, după cum a explicat chiar ministrul Finanțelor.

„Poate lămurim o dată pentru totdeauna această problemă. Să luăm exemplul unei spălătorii auto. Toată lumea cunoaște domeniul acesta al serviciilor auto și felul în care se fiscalizează veniturile în acest domeniu. În momentul în care de acolo nu ai plecat fără bonul fiscal, acel bon fiscal înregistrat în casa de marcat cu ajutorul codului de identificare fiscală, pentru că am spus să nu avem probleme cu GDPR-ul și cu normele legale privind protecția datelor cu caracter personal, haideți să punem ca alternativă acest cod de identificare fiscală ca să fie protejate datele personale ale oricărui cumpărător sau beneficiar de servicii. În relația cu ANAF, am creat această alternativă pentru cine dorește să-și protejeze datele.

Nu este o obligație, este o opțiune pe care o are orice cumpărător, beneficiar de servicii, că în cazul acesta pe care vi l-am dat cu spălătoria auto, dacă de acolo ai luat acel bon fiscal, ți-ai spus codul tău de identificare fiscală. ANAF are posibilitatea, la sfârșit de an, să centralizeze toate acele cumpărături pe care tu le-ai făcut din domenii de activitate pe care statul le consideră că sunt cu risc de evaziune fiscală ridicat și din totalul acelor sume adunate de-a lungul anului, un procent ți se rambursează înapoi sau îți dă posibilitatea să compensezi cu alte impozite și taxe. Nu este un model pe care România l-a inventat, este un model care este practicat în țările membre ale Uniunii Europene.

Este discutat cu Banca Mondială pentru întreaga strategie a României de reducere a gap-ului de impozite și taxe și este în favoarea mediului de afaceri, pentru a ajuta și pentru a sprijini atât combaterea competitorilor neloiali în piață, pe de o parte, dar și a asigura cât mai mulți bani la bugetul de stat, care nu vin pe calea politicilor fiscale, ci vin pe calea mai bune colectări. Acesta este scopul pe care îl avem, pe care l-am explicat celor prezenți și au fost de acord cu această alternativă, fiind un sistem opțional, un sistem care nu obligă pe nimeni, dar care oferă recompensă acelor cumpărători care au adunat aceste bonuri fiscale din zone de activitate cu risc fiscal”, a explicat ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, la Antena 3.

Numărul de Identificare Digitală (NID), numit și CNP Fiscal, a stârnit numeroase controverse în ultima perioadă.

La 31 iulie, Ministerul Finanțelor a publicat în transparență decizională Proiectul de Ordonanţă pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Detalii). În proiect, Finanțele propun introducerea Numărului de Identificare Digitală, ca alternativă la CNP – adică așa-numitul „CNP fiscal”.

„Se propune utilizarea de către persoanele fizice a unui număr de identificare digitală, ca o alternativă la CNP, pentru funcționarea corectă a sistemelor digitale care solicită utilizarea CNP-ului persoanelor fizice. Astfel, o persoană fizică poate alege să își dovedească identitatea în relația cu organul fiscal, utilizând numărul de identificare digitală în locul CNP-ului”, se arată pe site-ul Ministerului.

Social democrații sunt însă de părere că graba Ministerului de Finanțe de a impune acest proiect este nejustificată, pentru că el trebuie să facă parte din reforma fiscală pe care România s-a angajat față de Comisia Europeană să o efectueze până în 2025.