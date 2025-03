Paradox sau nevoie stringentă? Românii nu pot să economisească, dar se gândesc tot mai mult la credite

Numărul românilor care reușesc să economisească este din ce în ce mai mic în ziua de astăzi, cei mai mulți spunând că abia le ajung banii de pe o zi pe alta. Acest lucru nu îi împiedică însă să ia bani cu împrumut, deși rata lunară plătită este o povară de care ar fi scăpat dacă ar fi pus aceeași sumă deoparte.

Doar unul din zece români are economii care să îi permită să doarmă liniștit. Inflația ridicată din ultimii ani, la pachet cu instabilitățile de toate felurile, au redus capacitatea oamenilor de a face economii. Și totuși, relevă un sondaj realizat de una dintre băncile mici, de retail, din România, apetitul pentru credite crește și aceasta, aparent paradoxal, tocmai pentru că populația nu are suficienți bani puși deoparte pentru a achiziționa bunurile și serviciile necesare.

Principalele motive pentru care tot mai mulți români apelează la credite sunt creșterea prețurilor și cheltuielile mai mari decât bugetul disponibil în tot mai multe familii.

Potrivit sondajului doar 11,4% dintre respondenți consideră că au reușit să economisească suficient în 2024, raportat la nevoile și așteptările lor financiare. Alți 43% spun că au reușit să pună deoparte sume foarte mici, 32% nu au economisit deloc, iar aproape 14% au fost nevoiți să apeleze la economii, reducând astfel fondurile disponibile pentru situații neprevăzute. În schimb, aproape 28% spun că au făcut un credit în 2024 sau au în plan în viitorul apropiat, în timp ce alți aproape 24% dintre respondenți spun că au deja credite în derulare.

În ceea ce privește motivele pentru care românii ar lua un credit, aproape 28% spun că nu au suficiente economii la care să apeleze atunci când au nevoie, iar 20% susțin că cheltuielile le depășesc bugetul disponibil.

Dintre cei care spun că ar avea nevoie de finanțare, aproape o treime iau în calcul un credit pentru o achiziție importantă, cum ar fi o mașină. Alți aproape 27% ar apela la un împrumut pentru cheltuieli neprevăzute, 22% pentru cheltuieli legate de sănătate, iar 20,7% pentru a se descurca mai ușor cu cheltuielile curente.

Dacă ar fi să acceseze un credit în perioada următoare, circa un sfert dintre respondenți se gândesc la o sumă mai mare de 80.000 de lei, 15% între 10.000 și 25.000 de lei, iar iar 41% ar accesa un împrumut pentru sume mai mici de 10.000 de lei. Totodată, peste 60% spun că ar alege un credit de nevoi personale, și doar puțin peste 14% un credit ipotecar.

Aplicațiile de genul „cumperi acum, plătești mai târziu” sunt în trend

Ca și cum nu tot ei vor achita contravaloarea cumpărăturilor, tot mai mulți români accesează aplicații de genul „cumperi acum, plătești mai tâzriu”.

Achizițiile în rate fără dobândă sunt preferate de clienți, aproape două treimi dintre tranzacții fiind făcute prin modelul BNPL (Buy Now, Pay Later), cu 4 rate fără costuri suplimentare, după cum a anunțat tbi bank, precizând că nu mai puțin de 300.000 de utilizatori au accesat aplicația în 2024.

În 2024, valoarea media a coșului de cumpărături, înregistrată în aplicație, a fost de 230 de euro, iar 60% dintre utilizatori și-au setat a limită de cumpărături direct în platformă. Printre cele mai importante magazine partenere sunt eMag, Samsung, Flip, Flanco, iSTYLE, Fashion Days, Epantofi, Modivo, Sinsay, și Noriel.

„Pentru mulți români, finanțarea achizițiilor importante poate fi o provocare. De aceea, am creat shopping app – o soluție inteligentă care le oferă acces rapid la fondurile de care au nevoie, cu opțiuni flexibile de rambursare. Creșterea accelerată a numărului de utilizatori în ultimul an confirmă că această soluție răspunde nevoilor reale ale clienților”, spune Teodora Saguna, Head of In App Shopping, tbi bank.