Opt medalii pentru brânzeturile românești la World Cheese Awards 2026. Horezu câștigă din nou aurul

Brânzeturile românești au obținut opt medalii la World Cheese Awards 2026, competiție desfășurată pe 12 noiembrie, la Córdoba, în Spania. Cinci producători din Vâlcea, Harghita, Bacău și Covasna au fost recompensați cu aur, argint și bronz, potrivit Adevărul Financiar.

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Palmaresul României cuprinde o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz, față de cele cinci distincții obținute la ediția din 2025, organizată la Berna. La concursul din acest an au fost evaluate în orb 5.330 de brânzeturi din 45 de țări, de către 270 de jurați din 51 de țări, conform datelor organizatorului Guild of Fine Food, citate de publicație.

Brânza de Horezu, aur pentru al treilea an la rând

Medalia de aur a revenit brânzei de oaie produse de Five Continent în Horezu, județul Vâlcea. Maturat cel puțin 12 luni, sortimentul a primit această distincție pentru al treilea an consecutiv.

Brânza are pastă tare și este realizată într-un stil inspirat de Manchego, sortimentul spaniol. Fabrica este coordonată de Laura Ion, iar produsul a adunat de-a lungul timpului 12 medalii internaționale, potrivit producătorului, citat de Adevărul Financiar.

Trei medalii de argint pentru ferma didactică din Gheorgheni

Ferma didactică administrată de Asociația Dezvoltare Comunitară Rurală Gheorgheni, din Harghita, a câștigat trei medalii de argint. Au fost premiate două sortimente de Gyergyói sajt, maturate șase, respectiv 12 luni, și Pricske sajt, maturată un an.

Brânzeturile sunt obținute din laptele vacilor crescute în ferma proprie. Asociația organizează și cursuri de formare pentru fermieri, inclusiv activități practice dedicate prelucrării laptelui.

Producătorii din Bacău și Covasna completează palmaresul

Gyimesi Gyógysajt, din Ghimeș-Făget, județul Bacău, a obținut argint pentru Sárig Cheese și bronz pentru Orodik, o brânză maturată șase luni. Producătorul Sárig Attila folosește lapte crud de la vacile din gospodărie și a învățat meseria inclusiv la ferma didactică din Gheorgheni.

În Covasna, Uzonka, producător administrat de Emilia și Jakab Bodor, a primit bronzul pentru Flora. Brânza de vacă este realizată din laptele propriei ferme ecologice și maturată într-o pivniță de piatră veche de aproape 90 de ani. Tot cu bronz a fost recompensat sortimentul Trappista, maturat șase luni, produs la Arcuș de familia Rétyi, sub marca Arkäse.

Marele premiu a revenit unei brânze din Franța

Spania a înregistrat cele mai multe distincții la ediția din 2026, cu 818 medalii, urmată de Italia, cu 387, și Elveția, cu 290. Din totalul produselor înscrise, 108 au primit distincția Super Gold, iar 14 au ajuns în finală, potrivit sursei citate.

Câștigătoarea marelui premiu a fost Comté AOP Fort des Rousses, o brânză franceză maturată 24 de luni, produsă de Fromageries Arnaud și comercializată sub marca Juraflore.