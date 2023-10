O firmă europeană a strâns 1,1 miliarde de dolari pentru combaterea încetinirii sectorului tehnologic

Firma europeană de capital de risc Atomico a obținut o nouă finanțare în valoare de 1,1 miliarde de dolari pentru a investi în start-up-uri, sfidând o încetinire mai amplă a industriei tehnologice.

Grupul cu sediul la Londra a strâns bani noi prin noile sale fonduri de risc și de creștere, conform documentelor de reglementare din SUA, apropiindu-se de obiectivul său de 1,35 miliarde de dolari.

Noul capital vine într-un moment în care fondurile de capital de risc au întâmpinat dificultăți în obținerea de fonduri, deoarece ratele mai mari ale dobânzilor și evaluările publice în scădere pentru start-up-uri au determinat investitorii să se retragă, potrivit Financial Times.

Finanțarea europeană cu capital de risc pentru întreprinderile nou-înființate a încetinit în prima jumătate a acestui an, valoarea totală a acestor tranzacții scăzând cu peste 60% față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit studiului PitchBook.

În al doilea trimestru, suma investită de fondurile de capital de risc europene a scăzut cu 40% față de anul trecut, ajungând la aproximativ 20 de miliarde de dolari. În America de Nord, investițiile s-au înjumătățit în aceeași perioadă, ajungând la 42 de miliarde de dolari. Atomico a fost înființată în 2006 de către Niklas Zennström, fondatorul Skype, și s-a impus ca unul dintre cei mai prolifici investitori europeni în tehnologie, sprijinind peste 130 de start-up-uri.

De asemnea, compania a investit în companii precum Klarna, grupul de tehnologie financiară „buy-now-pay-later”, și Lilium, un start-up de mașini electrice zburătoare. Atomico, care are în administrare 5 miliarde de dolari, a strâns anterior 820 de milioane de dolari pentru al cincilea său fond în 2020.

„Am crezut că există un mare potențial în Europa pentru crearea mai multor companii precum Skype. Haideți să spargem monopolul Silicon Valley. Am putea construi același lucru sau chiar mai bine în Europa”, a declarat recent Zennström într-un interviu acordat în cadrul emisiunii Lunch with the FT.

Noua finanțare a Atomico se numără printre cele mai mari finanțări de acest tip din acest an în Europa. În ianuarie, firma de capital de risc Highland Europe și-a încheiat noul fond de 1 miliard de euro, în timp ce luna trecută, investitorul în software Dawn Capital, cu sediul la Londra, a strâns 700 de milioane de dolari.

În ultimele 18 luni, capitaliștii de risc au fost nevoiți să facă față unei serii de provocări, printre care se numără și creșterea inflației. Evaluările de pe piața privată ale mai multor start-up-uri proeminente, cum ar fi compania turcească de livrări Getir, au fost reduse drastic pentru a reflecta condițiile macroeconomice dificile.