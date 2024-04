O firmă din Cluj vrea să ajungă la 2.000 de angajați. Ce business nou a deschis

O companie din Cluj investește într-o nouă arie de business și își propune să atingă un număr de 2.000 de angajați până la sfârșitul acestui an.

Betfair Romania Development, cel mai mare centru de tehnologie al grupului Flutter Entertainment, continuă, astfel, creșterea din ultimii 4 ani, perioadă în care și-a dublat forța de muncă și a devenit unul dintre cei mai importanți actori pe piața de dezvoltare software din România.

Biroul din Cluj este singurul din lume care deservește toate cele 5 divizii ale grupului Flutter, ceea ce atrage permanent deschiderea de noi arii de business ce se ocupă de dezvoltarea software a produselor din portofoliu. După succesul Flutter Studios, arie de business creată, în 2023, cu rolul a dezvolta și integra jocuri pentru cazinourile online, grupul a decis deschiderea unei arii similare pentru brandul PokerStars. Procesul de recrutare intensă vizează roluri noi în structura acestor departamente, cu focus pe engineering and delivery, data și games development.

Noile departamente, migrarea de la tehnologii on premises la capabilități in cloud și creșterea numărului de produse noi au făcut ca, doar în 2023, echipa Betfair Romania Development să crească cu 30,5%, compania având, astăzi, 1.700 de angajați. Obiectivul de atinge 2.000 de oameni în echipă, până la finalul acestui an, vizează toate centrele de excelență din biroul de la Cluj, în special cele din ariile Casino (dezvoltare de jocuri), Account Management (crearea de sisteme de management și protecție a clienților), Data și Security Operations.

„Piața românească are nevoie de companii ce dezvoltă local produse software complexe pentru a crește valoarea forței de muncă în IT. Direcțiile în care Betfair Romania Development continuă să crească sunt cele care aduc plus valoare și sunt sustenabile pe termen lung. Încurajăm diversitatea, creativitatea și flexibilitatea, iar cadrul pe care îl oferim este unul în care dezvoltarea abilităților colegilor noștri se întâmplă în mod constant. Promovăm o cultură a colaborării și a învățării continue, asigurând în același timp o varietate atractivă de proiecte și beneficii", spune Ioana Popa, General Manager.

Sistemul flexibil de muncă și beneficiile variate au permis companiei să angajeze la nivel național, aproape 10% din numărul total de angajați fiind stabiliți în afara județului Cluj. Betfair Romania Development continuă să investească și în dezvoltarea talentelor din domeniul IT, peste 100 de tineri beneficiind, în 2023, de programe de internship plătite. Alte 5.000 de ore de training au fost dedicate angajaților companiei.

Începând cu ianuarie a.c., grupul Flutter Entertainment, din care compania Betfair Romania Development face parte, a fost listat oficial la Bursa de Valori din New York, un moment esențial care va oferi companiei acces la noi investitori de pe piețele de capital și oportunități semnificative de dezvoltare pe termen lung.

Înființată în 2007, cu sediul în Cluj-Napoca, Betfair Romania Development este cel mai mare centru de excelență în software al grupului Flutter Entertainment — cel mai mare operator global de pariuri sportive si jocuri online, compania din România înregistrând în anul 2022 o cifră de afaceri de peste 70 milioane Euro și un profit de peste 6 milioane Euro.