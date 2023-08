O agenție de turism oferă bilete gratuite de avion pentru familiile răniţilor din Crevedia

Agenția de turism online Vola.ro va oferi bilete gratuite de avion pentru familiile răniţilor din Crevedia care au fost transportaţi în alte ţări.

„În lumina tragicelor evenimente care au avut loc aseară în localitatea Crevedia, Vola.ro îşi exprimă profundul regret şi compasiune pentru toate victimele şi familiile afectate. Recunoaştem dificultăţile şi durerea prin care trec familiile celor răniţi şi, în acelaşi spirit de solidaritate care ne-a ghidat mereu, ne angajăm să oferim bilete gratuite de avion pentru familiile răniţilor din Crevedia care au fost transportaţi în alte ţări, pentru a fi alături de cei dragi în aceste momente grele. Amintim cu tristeţe şi implicarea noastră în urma tragicului eveniment de la Colectiv, unde am oferit, de asemenea, suport pentru familiile afectate", arată compania într-o postare pe pagina de Facebook.

Pentru a beneficia de acest sprijin, familiile afectate sunt rugate să contacteze serviciul companiei de asistenţă pe adresa de email info@vola.ro furnizând toate detaliile necesare.

„Remarcăm cu amărăciune că, la 8 ani de la tragedia din Colectiv, unele lucruri sunt neschimbate şi România încă nu are un spital adevărat pentru marii arşi. Este o realitate dureroasă şi un apel către responsabilităţile care trebuie îndeplinite la nivel naţional. Am fi dorit să nu mai fie nevoie de un astfel de ajutor niciodată, însă misiunea noastră este să ajutăm şi să fim prezenţi acolo unde comunitatea are nevoie de noi", mai arată reprezentanții Vola.ro.

Cel puțin o persoană a murit și alte 57 au fost rănite în urma mai multor explozii produse sâmbătă seara, la o staţie GPL aflată pe DN 1A, în localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa.

În comunicatul de presă al MAI se precizează că au fost înregistrate opt victime după prima explozie, o persoană decedată în urma unui infarct, fără arsuri, și șapte persoane rănite, care au fost transportate la două spitale din București. După a doua explozie, alte 50 de victime au fost raportate.