Numărul firmelor închise a ajuns la un nivel dublu față de ultima criză economică

Peste 155.000 de firme se aflau în dificultate la începutul acestui an, numărul fiind dublu față de ultima criză economică din anii 2008 - 2009, potrivit unei analize de specialitate.

Economia a încetinit semnificativ în 2024, înregistrând o creștere de numai 0,9%, cea mai scăzută din ultimii 12 ani, exceptând anul pandemiei (2020 – 0,6%).

Inflația record din România, creșterile de taxe și scăderea vânzărilor au făcut ca numărul firmelor cu probleme să atingă un adevărat record, de 155.207, cu 21,950 mai multe decât cu un an înainte.

Potrivit datelor statistice ale RECOM, analizate de Sierra Quadrant, pentru economia românească este cea mai proastă performanță din anii de după pandemie (2020).

În anul coronavirus, când activitatea economică era puternic afectată de restricțiile impuse de virusul COVID 19, 93.706 firme se aflau în dificultate, cu 61.500 mai puține decât în anul 2024.

Statisticile arată, totodată, că numărul firmelor dizolvate, de exemplu, a atins anul trecut cel mai mare nivel de la precedenta criză economică, din 2008. Dacă în acel an, Registrul Comerțului raporta 3762 de firme dizolvate, în 2024 s-a ajuns la 46.205, mai multe cu 18% față de 2023.

Și numărul radierilor de firme a crescut, anul trecut, cu 16,5% (83.012), iar cel al firmelor care și-au suspendat activitatea a avansat cu 14,5%, la 18.716 companii. De asemenea, numărul insolvențelor a crescut cu 9,38%, la 7274 companii.

Cele mai multe firme dispărute din meniul economic sunt din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, urmate de activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, sectorul construcțiilor și transport și depozitare

La nivel regional, cele mai multe firme cu probleme au fost consemnate în București, Cluj, Constanța, Ilfov și Brașov.

Vânzările, în scădere

„Scăderea semnificativă a vânzărilor în volum, pe fondul efectelor inflației, se află în prim-plan în aproape toate domeniile economice. Accentuarea blocajului financiar este, de asemenea, una dintre cauzele care au dus ca multe firme să înregistreze probleme financiare”, afirmă consultanții Sierra Quadrant.

„În esență, economia continuă să resimtă din plin efectele inflației, creșterii costurilor operaționale și accentuarea fenomenului de dezintermediere. Business-ul a devenit, în multe domenii, un teren destul de arid în care rezistă doar cei care știu să își adapteze expunerile financiare, volumul de activitate și mai ales cheltuielile operaționale”, afirmă Ovidiu Neacșu, partener coordonator Sierra Quadrant.

Dincolo de efectele inflației, printre cauzele numărului mare de firme aflate în dificultate se află creșterea taxelor și a impozitelor, a salariului minim pe economie, reducerea creditului furnizor și limitarea accesului la creditare.

„Din păcate, multe firme n-au anticipat dinamica economiei și nu și-au restructurat activitatea, așa cum avertizam încă de acum 2 ani, de după pandemie.

Au crezut că redeschiderea piețelor, după lockdown-ul pandemic va genera un val de creștere economică fără precedent, s-au împrumutat, au deschis noi linii de business și au pariat greșit, din punct de vedere al planurilor de business. Așa am ajuns ca multe firme să își rostogolească datoriile, leasing-urile, în speranța că anul viitor va fi mai bine. Din păcate, economia a performat așa cum anticipam, din ce în ce mai slab”, a mai spus acesta.

Potrivit experților, de modul în care firmele vor gestiona aceste riscuri va depinde supraviețuirea acestora într-o perioadă în care problemele economice tind să se accentueze.

Numărul firmelor închise va crește semnificativ

Potrivit estimărilor Sierra Quadrant, numărul firmelor cu probleme, în diverse stadii de radiere, insolvență, dizolvare sau suspendare a activității, va crește semnificativ în acest an, de la 155.000 spre 170-180.000 de companii.

Motivele țin, în principal, de scăderea activității economice și de efectul noilor restricții privind activitatea microîntreprinderilor.

„Multe dintre firmele care se vor închide în 2025, peste 25%, sunt firme „zombie”, companii care, așa cum arată și datele BNR, nu mai produc suficiente venituri pentru a-și continua activitatrea și care trăiesc doar prin noi împrumuturi sau amânări. În plus, să nu ignorăm faptul că mai mult de o treime dintre firmele mari sunt în dificultate din cauza noilor taxe ( pe cifra de afaceri, taxa pe stâlp etc.) și a scăderii semnificative a volumului vânzărilor”, arată analiza Sierra Quadrant.

Economia, ca un castel de cărți de joc

Experții de la Sierra Quadrant avertizează că lanțurile economice atârnă de un fir de ață în multe domenii, de la comerț la transporturi și construcții.

„Sunt firme care, la prima vedere, funcționează normal însă ascund datorii rostogolite de la an la an și care au capitaluri proprii negative. În plus, nu mai fac niciun fel de investiții, iar asta le afectează competitivitatea și, foarte important, caută să întârzie cât mai mult plățile, încercând să reziste din cash flow.

Pentru acestea și nu numai pentru ele, pentru toate firmele de pe lanțul economic respectiv, intrarea în dificultate a unui partener riscă oricând să declanșeze un efect similar cu prăbușirea unui castel de cărți de joc”, afirmă experții.

2 din 3 antreprenori nu vor face investiții

Potrivit rezultatelor celei de-a XI-a ediții a Barometrului de opinie privind starea economiei, desfășurat la finele anului trecut de Frames la comanda Sierra Quadrant și la care au participat 1023 de antreprenori, manageri și angajați cu funcții de răspundere din economie, 2 din 3 respondenți au declarat că nu vor deschide noi linii de business și investiții în acest an.

56% dintre ei vor miza, în 2025, pe restructurarea și optimizarea operațiunilor financiare, în tentativa de a se adapta la situația economică fragilă, generată de efectele scăderii vânzărilor, amplificării blocajului financiar și inflației semnificative.

Cei mai mulți dintre oamenii de afaceri chestionați (82%) consideră că 2025 va fi un an dificil din punct de vedere economic, în timp ce doar 11% consideră că anul va fi unul bun pentru business.

Potrivit Sierra Quadrant, în 2025 mai mult ca oricând expertiza de business va face diferența între firmele care vor eșua și cele care se vor extinde și vor câștiga cote nesperate de piață.

,,Scăderea vânzărilor, generată în principal de deprecierea puterii de cumpărare și în general de înrăutățirea condițiilor de business, va duce multe firme în pragul insolvenței și al falimentului.

Antreprenorii trebuie să știe că pot evita aceste situații prin dezvoltarea unor programe de însănătoșire a business-ului, de la acordul de restructurare la concordatul preventiv”, afirmă Ovidiu Neacșu, partener coordonator Sierra Quadrant.

În cazul procedurii Acordului de Restructurare, de exemplu, firma aflată în dificultate, cu plățile blocate, cu probleme financiare majore, le propune un acord de restructurare creditorilor afectați.

Procedura acordului de restructurare este accesibilă deoarece este o procedură parțial judiciară și avantajoasă pentru că oferă o monitorizare activă a respectării acordului cu ajutorul unor specialiști desemnați în acest scop, care asistă părțile implicate să ducă la bun sfârșit prevederile acestuia.

