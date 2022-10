Notino pregătește cea mai mare campanie de Black Friday în 2022

Black Friday 2022 se poate sărbători oficial pe data de 25 noiembrie 2022, însă în țara noastră Vinerea Neagră are loc cu 1-2 săptămâni înaintea americanilor. În plus, perioada de reduceri se poate extinde pe mai multe zile, sau chiar la două săptămâni. Black Friday vine cu reduceri foarte mari la mii de produse, din toate categoriile ce există pe piață.

Acest eveniment aduce oferte impresionante în acest an și la parfumuri de lux și produse cosmetice. Dacă plănuiți să cumpărați asemenea cadouri de Crăciun și Anul Nou, încă de pe acum, atunci aveți nevoie de promoțiile de Black Friday 2022 de pe Notino.ro.

Când este Black Friday la Notino.ro?

Acest eveniment de shopping va începe din data de 07 noiembrie 2022 și se termină pe 27 noiembrie 2022.

Notino.ro este magazinul online cu cea mai mare selecție de parfumuri și produse cosmetice la prețuri avantajoase. În acest an, Notino.ro pregătește cea mai mare campanie de Black Friday care include reduceri de prețuri și oferte speciale la produse de brand Paco Rabanne, Lancôme, Armani, Yves Saint Laurent, Tom Ford, Chanel, Gucci, Christian Dior, etc.

Acest magazin are peste 82.000 de produse de marcă originale, aduse de la 1.500 de branduri populare în țară și străinătate. Acestea cuprind colecții de parfumuri de damă, parfumuri pentru bărbați și parfumuri pentru copii. Magazinul are mii astfel de articole ce includ și produse de nișă, în ediție limitată, produse unice și de calitate premium.

Primele discount-uri la cosmetice la Black Friday în 2022 s-au făcut deja încă de pe acum. Unele produse de îngrijire a tenului, a corpului și a părului au prețuri mai mici și provin de la cele mai populare branduri, precum: Kérastase, Lancôme, Clinique, La Roche-Posay, Catrice, Essence, Rimmel, etc.

Comenzile de la Notino.ro se pot plăti cu cardul, iar livrarea produselor este gratuită pentru produse în valoare de cel puțin 250 RON. Și în acest an ne așteptăm ca Notino să înregistreze o creștere spectaculoasă a vânzărilor, având în vedere și succesul de anul trecut.

Acest magazin online are mari surprize de Black Friday 2022, pentru că a pregătit o ofertă bogată de produse de brand precum:

· Parfumuri de lux, parfumuri de nișă

· Parfumuri arăbești sau orientale cu arome unice

· Cosmetice de damă și pentru bărbați

· Produse pentru îngrijirea părului

· Produse de protecție solară

· Odorizante de mașină, lumânări parfumate și multe altele.

Notino.ro va începe să scadă prețul la produsele de brand din luna noiembrie și să păstreze avantajele prin care a avut succes până acum:

· Posibilitatea de a încerca produsele cumpărate din oferta Try it First, prin mostre gratuite ce pot fi testate acasă

· Achiziționarea de produse cosmetice de calitate înaltă, cu dedicații personale, gravate cu laser, pentru a face cadouri personalizate

· Voucher cadou pentru cumpărarea de produse de brand – parfumuri, cosmetice, articole de machiaj.

Magazinul oferă și idei de cadouri pentru diferite ocazii, sfaturi cu privire la alegerea produselor potrivite, oferte interesante, cum ar fi: seturi de produse cosmetice, cadouri de la anumite branduri selectate și multe altele.