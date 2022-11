Notino Black Friday 2022 – Un catalog cu produse de brand, mii de reduceri!

E deja Black Friday 2022? Vino la Notino.ro începând cu data de 07 Noiembrie, pentru a vedea oferte perfecte la mii de produse de brand. Acest magazin online include peste 82.000 de produse unice, ce provin de la 1.500 de branduri internaționale.

Magazinul are o colecție impresionantă de parfumuri și articole cosmetice originale, de cea mai bună calitate. Cumpărăturile nu au fost niciodată mai ușoare, mai ales că Notino.ro oferă numeroase avantaje. Iată care sunt acestea:

· Livrarea este GRATUITĂ pentru comenzi de peste 250 RON

· Magazinul are o aplicație pe telefonul mobil și oglinda vituală ModiFace

· Pe site primești recomandări la alegerea celor mai potrivite produse pentru cadouri de Crăciun, Anul Nou și alte ocazii

· Poți cumpăra și încerca produse din oferta specială Try it First, prin care vei avea gratuit și o mostră cadou, ca tester

· Ai posibilitatea de a cumpăra produse de lux, cu dedicații personale, care sunt gravate cu laser, în scopul de a avea cadouri unice și personalizate.

Oferte Notino.ro Black Friday 2022

Dacă ești interesat de cele mai populare branduri locale și internaționale la parfumuri, produse de make-up și cosmetice de lux, vino la Notino.ro! Aici ai reduceri enorme la cele mai vândute produse de brand de Black Friday – toate la un loc.

Ofertele sunt grozave la parfumuri, dar și alte produse de beauty, cum ar fi:

· Produse cosmetice pentru față, pentru îngrijirea corpului și a părului

· Articole de protecție solară, cosmetice pentru vergeturi și celulită

· Produse de igienă dentară, articole de machiaj

· Produse de aromaterapie, uleiuri esențiale, lumânări parfumate

· Odorizante de mașină

· Produse cosmetice speciale, naturale, bio, organice

· Aparate de ras, epilatoare, uscătoare și ondulatoare de păr, etc.

Black Friday 2022 la Notino.ro – Aici vei avea tot ce e mai bun!

Dacă vrei să faci economie de timp și bani, atunci nu rata reducerile de Black Friday din acest an! Românii și-au îndreptat deja atenția spre cumpărăturile online, pentru că sunt mai convenabile. Black Friday aduce în luna noiembrie reduceri mari, la care poate nici nu te-ai așteptat.

Poți vedea unele dintre cele mai bune oferte încă de pe acum pe Notino.ro de Black Friday 2022. În acest mod, ai posibilitatea de a selecta din timp ceea ce îți dorești și de a economisi bani cumpărând rapid și cadourile cele mai frumoase pentru Anul Nou și Crăciun.

Notino începe campania de Black Friday pe 07 Noiembrie 2022, aceasta ține până pe data de 25 Noiembrie 2022. Ziua oficială de Black Friday la Notino.ro este însă 25 Noiembrie 2022. Prin urmare, îți sugerăm să vii la Notino.ro până pe această dată, pentru a vedea ofertele grozave la mii de produse de lux, online. Nu uita să te înregistrezi și să te abonezi la newsletter pentru a prinde din timp cele mai mari promoții din această perioadă din an.