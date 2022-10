Musk a negat informațiile despre reducerea personalului Twitter înainte de plata compensărilor

Elon Musk a respins un articol difuzat de The New York Times pe 29 octombrie conform căruia îi va concedia pe unii dintre angajații Twitter înainte de a plăti compensații sub formă de acțiuni ale companiei.

„Nu este adevărat”, a scris Musk pe Twitter duminică.

Pe 29 octombrie, The New York Times, citând surse, a scris că antreprenorul a ordonat să se înceapă concedierea angajaților companiei Twitter pe care a achiziționat-o. În această zi, angajații primesc compensări sub formă de acțiuni ale companiei, care reprezintă o parte semnificativă a salariilor lor. Prin reducerea personalului, Musk ar putea evita plata compensărilor.